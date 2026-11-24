La FDA autorise le giredestrant seul après le traitement initial de certains cancers du sein précoces à risque intermédiaire ou élevé de récidive. L’essai de phase III montre un écart de 2,8 points sans maladie invasive à trois ans, mais ne permet pas encore de conclure sur la survie globale.

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Aux États-Unis, l’agence du médicament a autorisé le 23 novembre le giredestrant après le traitement initial de certains cancers du sein à un stade précoce. L’essai montre un gain sur la survie sans maladie invasive à trois ans ; il est encore trop tôt pour conclure sur la survie globale.

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le giredestrant, commercialisé sous le nom Wilserdly par Genentech, pour une indication précise : le traitement adjuvant, en monothérapie, des adultes atteints d’un cancer du sein de stade I, II ou III dont les cellules portent des récepteurs aux œstrogènes (ER positif) et sont classées HER2 négatif. L’autorisation est limitée aux cas présentant un risque intermédiaire ou élevé de récidive.

Giredestrant : un écart de 2,8 points à trois ans

Le traitement adjuvant intervient après le traitement initial pour réduire le risque de récidive. La FDA s’est appuyée sur lidERA, un essai multicentrique de phase III, randomisé et mené en ouvert auprès de 4 170 participants. Il a comparé le giredestrant, un médicament oral qui agit sur le récepteur aux œstrogènes, à des hormonothérapies déjà utilisées, comme le tamoxifène ou certains inhibiteurs de l’aromatase.

Au moment de l’analyse intermédiaire prévue par le protocole, la survie sans maladie invasive à trois ans était estimée à 92,4 % avec le giredestrant, contre 89,6 % dans le groupe recevant l’hormonothérapie de référence. L’écart est de 2,8 points de pourcentage. Le critère inclut plusieurs événements, notamment une récidive invasive, un nouveau cancer invasif dans l’autre sein ou un décès, quelle qu’en soit la cause. Il ne mesure donc pas la seule mortalité. D’après la FDA, les données disponibles étaient encore insuffisantes pour conclure sur la survie globale.

L’agence signale aussi des précautions liées au ralentissement du rythme cardiaque et au risque pour l’embryon ou le fœtus. L’autorisation n’élargit pas le traitement à tous les cancers du sein précoces.

Une décision différente de celle du 16 novembre

Une semaine plus tôt, le même médicament avait reçu une première autorisation américaine, mais dans une autre situation : en association avec l’évérolimus chez certains adultes souffrant d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique portant une mutation du gène ESR1, après récidive ou progression sous hormonothérapie. La décision du 23 novembre porte, elle, sur un traitement seul à un stade précoce, sans condition de mutation ESR1 dans le libellé publié par l’agence.

Cette décision est américaine. Elle n’établit ni une autorisation dans d’autres pays ni les conditions de prix, de remboursement ou d’accès à ce traitement en dehors des États-Unis.

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