Iran : sanctions américaines contre les faux pavillons

Les États-Unis ont annoncé le 4 novembre 2026 de nouvelles sanctions visant les services utilisés par la flotte pétrolière iranienne. Le Trésor accuse un réseau basé en Inde de fournir de faux pavillons et des certifications maritimes frauduleuses. Plusieurs personnes et sociétés figurent dans cette décision. Washington sanctionne également Fugo Ground Services, en Turquie, pour ses prestations à des compagnies aériennes iraniennes. Une alerte destinée aux assureurs, banques et prestataires maritimes accompagne ces mesures, dont les effets sur les transports restent à mesurer.

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Washington a annoncé, mercredi 4 novembre 2026, des sanctions contre un réseau accusé de fournir de faux pavillons à des navires transportant du pétrole iranien. Le Trésor américain vise quatre personnes et plusieurs sociétés liées à Suniel Kumar Sharma et Jaspreet Preeti Shahid, installés en Inde. Il sanctionne aussi Fugo Ground Services, une entreprise turque d’assistance aéroportuaire. Cette décision touche les services qui permettent aux transports iraniens de fonctionner malgré les restrictions américaines.

Les faux pavillons au centre des sanctions

Le nouveau volet de l’opération « Economic Outcast » cible d’abord des intermédiaires maritimes. Washington leur reproche de fabriquer une apparence de conformité pour des navires déjà sanctionnés. Ces documents concernent leur immatriculation et leur certification. Ils leur permettraient de continuer à transporter du pétrole iranien, notamment pour des acteurs liés à l’armée iranienne.

L’Office of Foreign Assets Control, l’OFAC, a inscrit les personnes et sociétés concernées dans sa mise à jour du 4 novembre. L’existence des sanctions constitue un fait officiel. Les activités frauduleuses décrites dans le communiqué relèvent, elles, des accusations de l’administration américaine. Cette décision administrative ne constitue pas une condamnation prononcée par un tribunal.

Un pavillon désigne l’État sous lequel un navire est enregistré. L’OFAC distingue deux pratiques dans son alerte publiée le même jour. Un registre non autorisé peut délivrer des documents au nom d’un pays. Un navire peut aussi revendiquer un pavillon sans posséder les justificatifs nécessaires. Dans les deux cas, les documents masquent l’absence d’enregistrement valable.

Un réseau dirigé depuis Chandigarh

Le Trésor place au centre du dispositif Suniel Kumar Sharma et son épouse, Jaspreet Preeti Shahid. Il les décrit comme les responsables d’un ensemble de sociétés opérant depuis Chandigarh, en Inde. Selon Washington, ce réseau a utilisé des registres et organismes de classification pour contourner les règles maritimes internationales.

Le communiqué cite notamment Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry, une société établie à Singapour en 2023. Washington affirme qu’elle a continué à fournir des services de pavillon après son désaveu public par les autorités d’Eswatini. Le navire PING SHUN figure parmi les exemples mentionnés. Le Trésor le présente comme un transporteur de pétrole iranien déjà sanctionné.

L’alerte sectorielle apporte une précision sur le fonctionnement de ces activités. Certains registres auraient initialement bénéficié d’une autorisation délivrée par les pays concernés. Ces derniers auraient ensuite rompu leurs relations et révoqué les autorisations. Le réseau aurait néanmoins continué à fournir des services sous leur nom. D’autres dispositifs auraient directement imité des registres légitimes.

Washington décrit également l’achat de noms de domaine et la création de sites présentés comme officiels. Ces sites proposeraient des services d’immatriculation, de formation des marins ou de certification. Le Trésor cite plusieurs pavillons prétendument représentés, notamment ceux d’Aruba, du Guyana, du Mozambique et du Timor oriental.

Des sociétés de services plutôt qu’un nouveau bilan de saisies

Les sanctions concernent aussi Oceaniek Technologies India et Aryavart Ship Management Private Limited. Le Trésor associe la première à Sharma et la seconde à Shahid. Deux autres ressortissants indiens, Ashwani Kumar Dhiman et Ishwinder Singh, sont désignés pour leur rôle dans Aryavart Ship Management.

Six structures supplémentaires apparaissent dans le dispositif : Precept Trends, Polynesia Maritime, Alexarya Finserv, Alexarya Media and Entertainment, Viharaboating et Aryavart Maritime and Educational Trust. Washington les présente comme des entités contrôlées par Shahid. L’ensemble illustre l’étendue des services visés, au-delà de la seule gestion opérationnelle de navires.

La décision ne doit pas être confondue avec l’annonce d’une nouvelle saisie en mer. Le communiqué cite des bâtiments et des opérations antérieures pour exposer ses accusations. Il ne fournit pas de nouveau volume de pétrole immobilisé le 4 novembre. Il ne chiffre pas davantage une baisse immédiate des exportations iraniennes résultant de ces sanctions.

Fugo Ground Services visée en Turquie

Le second volet concerne l’aviation. L’OFAC sanctionne Fugo Ground Services Inc, une entreprise turque qui fournit des services au sol. Le Trésor lui reproche de continuer à travailler pour plusieurs compagnies iraniennes inscrites sur les listes américaines.

Le communiqué nomme Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines et Ata Airlines Company. Il affirme que Fugo possède des accords directs avec ces transporteurs. L’entreprise aurait commencé à servir plusieurs d’entre eux après les désignations américaines du 8 septembre 2026.

Washington rattache cette mesure aux restrictions visant le secteur aérien iranien. Le Trésor accuse certains transporteurs commerciaux de participer au déplacement de combattants, d’armes ou de ressources financières. Ces accusations générales ne permettent pas d’attribuer automatiquement une cargaison militaire à chaque vol ou à chaque prestation fournie par Fugo.

Quels effets immédiats sur les entreprises désignées ?

Les nouvelles désignations reposent sur le décret présidentiel 13902. Ce dispositif permet de viser plusieurs secteurs de l’économie iranienne. Dans cette annonce, le pétrole et l’aviation constituent les principaux fondements des mesures.

Les avoirs concernés situés aux États-Unis, ou détenus par des personnes américaines, doivent être bloqués et déclarés à l’OFAC. Le dispositif s’étend également aux entités détenues à au moins 50 % par une ou plusieurs personnes bloquées. Le Trésor applique ce seuil aux participations directes ou indirectes, prises individuellement ou ensemble.

Les opérations impliquant ces biens sont généralement interdites aux personnes américaines, sauf licence ou exemption applicable. Washington avertit aussi les institutions étrangères. Certaines transactions significatives pour le compte de personnes désignées peuvent les exposer à des restrictions d’accès au système financier américain. La portée précise dépend toutefois du fondement juridique et de l’opération concernée.

Une alerte destinée aux assureurs et aux financeurs

L’OFAC accompagne les sanctions d’un avertissement aux prestataires maritimes. Il vise notamment les assureurs et les établissements finançant le commerce. L’objectif annoncé consiste à empêcher qu’un document frauduleux suffise à obtenir les services nécessaires à la navigation.

L’alerte énumère plusieurs signaux à contrôler : l’absence de pavillon dans les bases maritimes, une immatriculation impossible à vérifier ou un pays sans registre connu. Elle mentionne aussi les incohérences entre le pavillon déclaré et le préfixe national de l’identifiant radio du navire.

Le Trésor demande parallèlement aux États concernés d’enquêter sur les acteurs utilisant leur nom sans autorisation. Il les invite à signaler ces pratiques à l’Organisation maritime internationale. La mise à jour des bases de données doit permettre aux prestataires de repérer les immatriculations contestées. L’efficacité de cette nouvelle série de sanctions dépendra notamment de ces vérifications et des suites données par les juridictions concernées.

Sources et références

Crédit photographique

Photo réelle d’archives : Libnanews. Le pétrolier représenté n’a aucun lien établi avec les sanctions du 4 novembre 2026. Habillage éditorial Libnanews réalisé avec assistance IA. Tous droits réservés.

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