EDL : le Parlement vote 100 millions pour les impayés

Le crédit adopté le 12 novembre doit régler une partie des factures publiques envers EDL. Hôpitaux et municipalités sont prioritaires, sans être exonérés.

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Le Parlement a adopté, le 12 novembre, un crédit équivalant à 100 millions de dollars pour régler une partie des impayés publics envers Électricité du Liban. La décision franchit l’étape du vote en séance plénière, après l’approbation en commission le 9 novembre. Elle répond aux coupures engagées par EDL contre les administrations et établissements qui ne régularisent pas leurs factures.

EDL : un règlement partiel des factures publiques

Le texte transmis par le décret 4210 ouvre un crédit de 8 950 milliards de livres libanaises dans la réserve du budget général de 2026. Sa destination est le règlement d’une partie des créances de l’électricien sur les organismes publics. L’adoption a été rapportée le 12 novembre par plusieurs comptes rendus de la séance.

Cette enveloppe ne constitue ni une remise sur les factures des ménages ni une aide à l’achat de générateurs privés. Elle concerne des consommations d’électricité déjà facturées à des administrations et établissements. Elle ne finance pas non plus, par son objet annoncé, la construction de nouvelles centrales.

Le vote ne prouve pas encore le versement des sommes à EDL. Il autorise une dépense budgétaire dont l’exécution doit ensuite être organisée. Les informations disponibles ne donnent pas de calendrier détaillé des paiements ni la part attribuée à chaque organisme débiteur.

Les hôpitaux et les municipalités parmi les priorités

Lors de l’examen en commission, Ibrahim Kanaan avait relié cette décision aux difficultés rencontrées par les usagers des services publics. Il avait cité l’eau, l’aéroport et les hôpitaux gouvernementaux parmi les activités affectées par les factures impayées et les interruptions de courant.

Le président de la commission des Finances et du Budget avait annoncé une priorité aux hôpitaux publics et aux municipalités. Il précisait toutefois qu’une priorité de règlement ne signifie pas une exonération. Ces organismes doivent continuer à payer leur consommation.

Le 9 novembre, Kanaan avait cité 248 millions de dollars de créances sur les administrations et établissements publics. Il évoquait un total pouvant atteindre 428 millions en ajoutant certaines exonérations. Il avait demandé un contrôle pour préciser les montants et tenir compte des paiements déjà effectués. Ces chiffres ne constituent donc pas un solde définitif établi après audit.

Une réponse à la campagne de recouvrement de novembre

EDL a annoncé le 2 novembre la mise à jour des listes d’abonnements publics concernés et les instructions nécessaires aux coupures. Sa décision visait les administrations, établissements et municipalités qui n’avaient ni payé ni pris contact pour régler leur situation.

L’établissement a demandé que la diffusion des noms des organismes concernés repose sur ses seules communications officielles. Une interruption dans un service public peut avoir plusieurs causes. Elle ne suffit pas à identifier, à elle seule, une administration visée par le recouvrement.

Dans son communiqué du 4 novembre, EDL précise qu’un paiement partiel doit s’accompagner d’un engagement écrit à échelonner le solde. L’organisme débiteur doit également régler ses nouvelles factures. Cette combinaison distingue le traitement du stock de dettes du paiement de la consommation courante.

Le risque d’une nouvelle accumulation dépend donc aussi des budgets des établissements et de leur respect des échéances. Un crédit exceptionnel peut réduire des arriérés sans suffire à garantir, pour les années suivantes, que chaque administration paiera ses factures à temps.

Le contrôle des comptes reste à mener

La commission des Finances a demandé une vérification des créances afin d’inscrire le règlement dans une réponse plus durable. Le suivi porte notamment sur la facturation, les encaissements et les paiements déjà engagés par les organismes publics.

Ce dossier est distinct du crédit adopté pour les prêts solaires. Le premier règle des consommations publiques passées ; le second vise le financement de projets énergétiques. Les réunir dans une même enveloppe ferait perdre de vue leurs bénéficiaires et leurs usages différents.

Après le vote du 12 novembre, les prochaines étapes concernent la mise en œuvre du crédit et sa répartition. Le montant effectivement encaissé par EDL et le paiement régulier des factures courantes permettront de mesurer l’effet de cette décision sur les arriérés publics.

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