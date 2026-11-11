Après la FINUL, qui vérifierait les engagements au Sud ?

Qui vérifierait les engagements au Sud après la FINUL ? Au-delà du statut civil ou militaire, une mission dépend de son accès au terrain, de sa protection et de ses méthodes. Constater, attribuer et suivre les violations suppose des procédures précises. Aucun dispositif successeur ne doit être présenté comme agréé.

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La succession de la FINUL pose une question pratique : comment constater une violation, la documenter et en obtenir le traitement ? La présence d’observateurs, leur statut civil ou militaire et le drapeau sous lequel ils travaillent ne répondent pas, à eux seuls, à cette interrogation. Pour comparer les options discutées, il faut regarder leur liberté de mouvement, leurs moyens techniques, leur protection et la destination de leurs rapports.

Le cadre temporel est connu. La résolution 2790 prévoit la fin des opérations de la FINUL le 31 décembre 2026, puis un retrait ordonné durant l’année suivante. La mission rappelle sur son site que son rôle actuel consiste notamment à soutenir l’application de la résolution 1701 et à surveiller les violations. Le maintien de cette résolution n’entraîne cependant pas la reconduction automatique des personnels, des véhicules et des procédures de la FINUL.

Accéder à un incident avant que les traces disparaissent

Une mission de vérification doit pouvoir se rendre rapidement sur les lieux. Un compte rendu reçu à distance ne remplace pas toujours l’observation directe : les témoignages peuvent diverger, les débris être déplacés et les circonstances d’un incident rester contestées. Les futurs arrangements devront donc préciser les zones accessibles, les procédures de notification et les conditions d’escorte.

Un observateur civil peut recueillir des témoignages, comparer des images et rédiger des constats. Ces fonctions ne lui donnent pas automatiquement la capacité d’entrer dans une zone dangereuse. Il faut définir qui assure sa sécurité et ce qui se passe lorsqu’une partie refuse l’accès. Une présence légère peut être crédible dans son analyse tout en restant limitée dans sa couverture du terrain.

Observer ne suffit pas à attribuer

Constater une explosion, identifier son origine et établir une responsabilité constituent trois étapes différentes. Une méthode solide doit expliquer quels éléments ont été observés directement, lesquels proviennent des parties et lesquels restent invérifiables. L’indépendance d’un rapport dépend aussi de la possibilité de conserver les preuves et de publier ses limites.

Dans tout dispositif futur, des règles communes seraient nécessaires pour dater les incidents, préserver les éléments matériels, confronter les versions et corriger une conclusion. Sans ces procédures, deux parties peuvent invoquer le même mécanisme tout en produisant des lectures incompatibles de ses observations. La confiance politique ne dispense donc pas d’un protocole technique.

Une présence réduite ne conserve pas nécessairement les mêmes capacités

Une mission onusienne plus petite pourrait s’appuyer sur une expérience institutionnelle et des mécanismes de liaison. Mais son efficacité dépendrait de son mandat réel, de son financement et de ses moyens. Réduire les effectifs sans revoir les tâches peut diminuer la fréquence des patrouilles ou allonger les délais de déplacement. Il s’agit d’un risque à apprécier, pas du bilan d’une mission déjà décidée.

Une force multinationale poserait d’autres questions : qui commanderait ses unités, quelles règles gouverneraient leur action et qui arbitrerait un désaccord entre contributeurs ? La participation de puissances influentes pourrait peser diplomatiquement. Elle ne permettrait pas de déduire, sans texte, un droit d’intervention ou une garantie automatique de protection.

Que devient une violation documentée ?

La dernière étape est celle du suivi. Un rapport peut être transmis aux autorités, discuté dans un mécanisme de liaison ou porté devant une instance internationale. Ces circuits n’ont pas les mêmes effets. Il faut savoir qui demande une réponse, dans quel délai et avec quelle publicité lorsque l’incident reste sans solution.

Le débat devrait ainsi porter sur une chaîne complète : accès, constat, attribution prudente, transmission et suivi. Une mission qui produit des rapports fiables mais ne peut plus accéder au terrain souffre d’une première faiblesse. Une mission qui observe sans obtenir de réponse en rencontre une autre. C’est à cette échelle concrète que pourront être comparés les dispositifs, lorsqu’un mandat et des moyens auront été proposés officiellement.

FINUL à At Tiri · Archives du 14 juillet 2009. Photo entière redimensionnée proportionnellement, aucun recadrage ni retouche. Elle ne représente pas une opération actuelle. © Libnanews

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