Shenzhou-24 s’est amarré à Tiangong mercredi 25 novembre. Muhammad Zeeshan Ali devient le premier Pakistanais en orbite et le premier astronaute étranger à rejoindre la station chinoise. Le spécialiste des expériences effectuera un séjour plus court que ses deux coéquipiers et devrait repartir à bord du vaisseau précédent, Shenzhou-23.

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Le vaisseau chinois Shenzhou-24 s’est amarré à la station Tiangong mercredi 25 novembre. À bord, Muhammad Zeeshan Ali est le premier Pakistanais à effectuer un vol orbital et le premier astronaute étranger à rejoindre la station chinoise. Son séjour sera plus court que celui des deux astronautes chinois qui l’accompagnent.

La fusée Longue Marche 2F a décollé à 8 h 18, heure de Pékin (0 h 18 UTC), depuis le centre spatial de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Le vaisseau s’en est séparé environ dix minutes plus tard. À 11 h 56, heure de Pékin (3 h 56 UTC), il s’est arrimé au port avant de Tianhe, le module central de Tiangong, selon l’agence chinoise des vols habités. Celle-ci a confirmé que le rapprochement et l’amarrage se sont déroulés automatiquement. L’amarrage précède l’ouverture des écoutilles et le passage des astronautes d’un véhicule à l’autre.

Un spécialiste des expériences, pas un passager

Muhammad Zeeshan Ali fait équipe avec le commandant Tang Hongbo et l’ingénieur de vol Wu Yi. L’agence chinoise l’a sélectionné comme spécialiste de la charge utile, c’est-à-dire des expériences et du matériel scientifique embarqués. C’est son premier vol spatial, comme celui de Wu Yi. Tang Hongbo a déjà volé sur Shenzhou-12 et Shenzhou-17.

La mission répond à un accord conclu par la Chine et le Pakistan en février 2025. Deux candidats pakistanais se sont préparés pour ce premier vol, avant la désignation d’Ali. L’agence spatiale pakistanaise SUPARCO participe au programme. Le ministre pakistanais de la Planification, Ahsan Iqbal, a assisté au lancement à Jiuquan, selon le gouvernement pakistanais.

Un aller sur Shenzhou-24, un retour sur Shenzhou-23

L’équipage sortant de Shenzhou-23, présent à bord depuis plus de 180 jours, a préparé l’accueil des nouveaux arrivants. Les deux vaisseaux n’emporteront pas exactement les mêmes équipages au départ et au retour. Le programme chinois prévoit qu’Ali reparte après un court séjour à bord de Shenzhou-23 avec deux occupants sortants. Un membre de l’équipage sortant doit rester pour prolonger sa mission jusqu’à un an en orbite. Ce sont des objectifs de vol ; le retour et la durée effective du séjour restent à confirmer.

Tiangong n’est pas la Station spatiale internationale. Elle est exploitée par la Chine, autour de Tianhe, où arrivent les vaisseaux habités. La présence d’un astronaute pakistanais y marque l’ouverture de cette mission à un autre pays. Elle ne change ni l’exploitation de la station ni la durée habituelle d’une rotation chinoise. Pour le Pakistan, la première est le vol orbital d’un de ses ressortissants, réalisé à bord d’un vaisseau chinois.

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