À l’aube du mercredi 25 novembre, un bombardement a touché un appartement dans le camp d’Al-Shati, à l’ouest de Gaza-ville. Des sources médicales à l’hôpital Al-Shifa signalent quatre morts, dont deux fillettes, et plusieurs blessés. Ce bilan concerne cette frappe et ne doit pas être confondu avec celui de mardi.

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Quatre Palestiniens, dont deux fillettes, ont été tués à l’aube du mercredi 25 novembre dans le camp d’Al-Shati, dans l’ouest de Gaza-ville. Des sources médicales à l’hôpital Al-Shifa ont indiqué avoir reçu les quatre corps ainsi que plusieurs blessés. Selon les informations recueillies auprès de ces sources palestiniennes, un bombardement israélien a touché un appartement.

Les premiers témoignages médicaux situent la frappe dans le camp, en bordure de la Méditerranée. Ils ne donnent pas de bilan précis des blessés. Des sources médicales citées séparément indiquent que les quatre personnes tuées appartenaient à la même famille. Les circonstances de l’attaque et la raison pour laquelle cet appartement a été frappé n’ont pas été établies de manière indépendante. Aucun commentaire de l’armée israélienne sur cet épisode n’a été trouvé au moment de la publication.

Une frappe distincte des attaques de mardi

Le bilan communiqué par des sources à Al-Shifa concerne la frappe de mercredi à Al-Shati. Il est distinct du décompte publié mardi soir, qui faisait état de dix morts dans la bande de Gaza. Le bilan de mardi incluait une femme morte de blessures subies vendredi à Nousseirat. Il ne correspondait donc pas à dix personnes tuées dans des frappes menées toutes le même jour.

L’armée israélienne avait affirmé mardi avoir visé des combattants lors de deux frappes. Cette déclaration portait sur les opérations de mardi et ne constitue pas une explication de la frappe de mercredi à Al-Shati.

Un camp densément peuplé à l’ouest de Gaza-ville

L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens présente Al-Shati, aussi appelé Beach Camp, comme le troisième plus grand des huit camps de la bande de Gaza. Elle le décrit comme l’un des plus densément peuplés. Le camp a été frappé à plusieurs reprises depuis octobre 2023. La photographie qui illustre cet article documente les destructions dans le camp en juillet 2024, pas l’attaque de mercredi.

Le cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025 n’a pas mis fin aux frappes. Dans le cas d’Al-Shati, le bilan publié mercredi matin s’appuie sur les arrivées à Al-Shifa. Le nombre total de blessés et leur état n’avaient pas été confirmés par un bilan hospitalier détaillé.

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