L’IPC estime à 2,15 millions le nombre de personnes classées en phase 2 au Liban de septembre 2026 à février 2027. Le panier de survie du Programme alimentaire mondial et les indices officiels des prix éclairent la concurrence entre l’alimentation, le loyer et les transports, sans mesurer les revenus ni les factures individuelles.

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Au Liban, environ 2,15 millions de personnes relèvent de la phase 2 d’insécurité alimentaire aiguë entre septembre 2026 et février 2027, selon l’analyse IPC publiée le 5 novembre. Cela ne veut pas dire qu’elles ont toutes sauté des repas. Leurs ménages parviennent encore à s’alimenter au minimum, mais peinent à couvrir d’autres dépenses essentielles sans modifier leur façon de vivre. Le prix du panier de référence et celui du logement permettent de comprendre pourquoi.

Ce que mesure la phase 2 au Liban

La phase 2, dite de stress, se situe avant la phase de crise. À ce niveau, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, ou IPC, décrit des ménages dont la consommation alimentaire reste tout juste suffisante. Pour couvrir certaines autres dépenses essentielles, ces ménages doivent néanmoins recourir à des stratégies d’adaptation. La phase de crise, au niveau suivant, désigne des déficits alimentaires ou le maintien de l’alimentation minimale au prix de stratégies plus graves, qui entament notamment les moyens de subsistance.

Les 2,15 millions sont une estimation de personnes appartenant aux ménages concernés, pas un décompte des familles qui ont pris une décision précise. Le chiffre couvre la population analysée au Liban, dont les résidents libanais, les réfugiés syriens et palestiniens et les personnes arrivées de Syrie après décembre 2024. Il ne se confond pas avec les personnes classées en phase 3 ou plus. Ni le revenu d’un ménage ni le prix de son dernier panier ne permettent, seuls, de l’assigner à une phase : les analystes rapprochent consommation, stratégies liées à l’alimentation, moyens de subsistance et assistance reçue.

À combien s’élève le panier de référence ?

Pour août 2026, le Programme alimentaire mondial estime le coût national du panier minimum de survie à 556 dollars pour un ménage de cinq personnes. Sa composante alimentaire représente 43,60 dollars par personne, soit 218 dollars pour cinq. La composante non alimentaire représente 338 dollars par ménage. Le panier minimum de dépenses, plus large, s’établit à 713 dollars pour un ménage de la même taille. Il ne faut pas ajouter ces deux paniers : ce sont deux références différentes.

Ces montants, repris dans l’analyse IPC, ne sont ni une facture observée chez une famille ni un revenu minimum versé. Ils ne décrivent pas non plus des prix de caisse en novembre. Ils donnent un repère d’août pour une taille de ménage déterminée. La composante alimentaire du panier de survie coûte 11 % de plus qu’en août 2025. Or le ménage qui réussit encore à remplir son panier n’a pas fini de payer pour se loger, se déplacer ou se soigner.

Le loyer peut monter pendant que l’alimentation reflue

L’Administration centrale de la statistique mesure autre chose : l’évolution des prix à la consommation, et non le coût en dollars du panier de survie. En septembre, au niveau national, son indice de l’alimentation et des boissons non alcoolisées a reculé de 0,23 % en un mois. Il restait toutefois 10,04 % au-dessus de septembre 2025. Sur la même année, l’indice des loyers effectivement payés a progressé de 16,79 % et celui des transports de 35,23 %.

Pour visualiser l’écart, si chacun de ces trois indices vaut 100 en septembre 2025, il atteint un an plus tard environ 110 pour l’alimentation, 117 pour le loyer et 135 pour les transports. Il ne s’agit pas de trois dépenses de même poids ni de montants à additionner. L’exercice ne dit rien du salaire d’une famille, de son bail ou du coût du trajet qu’elle emprunte. Les statisticiens signalent en outre qu’à Nabatiyé, une grande partie des prix n’a pas pu être relevée sur place et a dû être estimée.

Ce qui cède dans le budget

L’IPC indique que le loyer, l’énergie, les déplacements, les soins et les frais de réparation se disputent une place avec l’alimentation. Pour continuer à manger, des ménages peuvent remettre une dépense essentielle, emprunter ou choisir une alimentation moins variée. Le rapport relève aussi qu’un retour dans la commune d’origine ne fait pas forcément disparaître le coût d’un hébergement ailleurs : il faut parfois réparer le logement ou payer des déplacements supplémentaires. Ce sont des mécanismes documentés, pas une liste de sacrifices que chaque personne classée en phase 2 aurait faits.

Le rapport montre pourquoi les enquêtes ne s’arrêtent pas à l’assiette. Parmi les ménages libanais décrits dans ses données de consommation, 88 % présentent un score alimentaire acceptable en 2026. Dans le même temps, le recours aux stratégies alimentaires les plus sévères passe de 11 % en 2025 à 19 % en 2026. Ces deux indicateurs portent sur le groupe étudié, pas uniquement sur les ménages classés en phase 2 ; ils ne désignent pas forcément les mêmes personnes. Ils éclairent néanmoins la question que le seul chiffre de consommation laisse ouverte : combien de temps un ménage peut-il encore maintenir cette alimentation quand d’autres dépenses ne peuvent plus attendre ?

En couverture : étal de fruits et légumes au Liban, photographie d’archives de juillet 2016. Elle ne représente ni une famille enquêtée ni les prix observés en 2026. Peter Feghali / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0 1.0. Recadrage et habillage Libnanews.

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