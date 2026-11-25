Le 25 novembre 2006, les ministres restés au gouvernement de Fouad Siniora approuvent le texte définitif de l’accord sur le tribunal chargé de juger les responsables de l’assassinat de Rafic Hariri. Mais la décision ne suffit pas à faire entrer l’accord en vigueur. Le blocage politique à Beyrouth finit par porter le dossier devant le Conseil de sécurité.

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Le 25 novembre 2006, les ministres restés au gouvernement de Fouad Siniora approuvent le texte définitif de l’accord sur le tribunal chargé de juger les responsables de l’assassinat de Rafic Hariri. Mais la décision ne suffit pas à faire entrer l’accord en vigueur. Le blocage politique à Beyrouth finit par porter le dossier devant le Conseil de sécurité.

Une décision prise par un gouvernement divisé

Le 25 novembre 2006, les ministres restés au gouvernement de Fouad Siniora approuvent le texte définitif négocié avec les Nations unies pour établir un tribunal à caractère international. Selon la chronologie du secrétaire général de l’ONU, le Conseil des ministres avait déjà approuvé un projet le 13 novembre. La décision du 25 porte sur le texte final, pas sur l’ouverture du tribunal ni sur la mise en accusation de suspects.

Entre-temps, le Liban a connu un nouvel assassinat politique. Le 21 novembre, le ministre de l’Industrie Pierre Gemayel est tué. Le Conseil de sécurité condamne l’assassinat. Sur le plan judiciaire, le futur tribunal est toutefois d’abord conçu pour l’attentat du 14 février 2005 à Beyrouth, dans lequel Rafic Hariri et 21 autres personnes ont perdu la vie. Son statut permet d’élargir sa compétence à d’autres attentats sous certaines conditions, notamment l’existence d’un lien avec celui du 14 février.

Pourquoi l’accord ne pouvait pas encore entrer en vigueur

Les consultations entre dirigeants libanais avaient commencé le 6 novembre. Après leur échec, les ministres chiites présentent leur démission le 11, puis un autre ministre les suit le 13. Le président Émile Lahoud, Amal, le Hezbollah et le Courant patriotique libre contestent dès lors la légitimité constitutionnelle du gouvernement. L’équipe Siniora continue de se réunir : elle invoque l’appui de la majorité parlementaire et considère que les démissions, que le premier ministre n’a pas formellement acceptées, ne sont pas valides. Le rapport de l’ONU consigne ces deux positions sans en faire un jugement sur la Constitution libanaise.

Le désaccord sort bientôt des institutions. Le 1er décembre, les partisans des principales formations de l’opposition entament un sit-in près du siège du gouvernement, au centre de Beyrouth. Des députés majoritaires réclament par pétition une séance pour ratifier l’accord. Au printemps suivant, l’ONU constate que le Parlement ne s’est pas réuni depuis la fin de sa session d’automne, faute de convocation. Le 10 avril 2007, Siniora écrit au secrétaire général pour demander au Conseil de sécurité d’examiner un autre moyen d’établir le tribunal.

Le Conseil de sécurité tranche la question de l’entrée en vigueur

Le 30 mai 2007, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1757 au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies. La résolution fixe au 10 juin l’entrée en vigueur de l’accord et du statut annexés, à moins que le Liban ne notifie auparavant l’achèvement de ses procédures internes. Ce n’est donc pas l’approbation du 25 novembre qui fait juridiquement entrer l’accord en vigueur. C’est le mécanisme fixé six mois plus tard par le Conseil de sécurité.

Le tribunal siège aux Pays-Bas et applique notamment le droit pénal libanais aux infractions relevant de sa compétence. Ses décisions portent sur la responsabilité pénale des personnes jugées, non sur celle d’un parti ou d’un État. Dans l’affaire principale, Salim Jamil Ayyash est reconnu coupable en première instance en 2020. Hassan Habib Merhi et Hussein Hassan Oneissi, acquittés en première instance, sont à leur tour reconnus coupables en appel en 2022. Le tribunal ferme le 31 décembre 2023.

Trois dates résument ainsi le parcours du dossier : le 25 novembre 2006, le gouvernement libanais approuve le texte définitif ; le 30 mai 2007, le Conseil de sécurité fixe les conditions de son entrée en vigueur ; le 10 juin 2007, l’accord prend effet. Les confondre efface ce qui s’est joué à Beyrouth entre les deux décisions : un accord approuvé par le gouvernement n’a pas pu suivre jusqu’au bout la procédure interne envisagée.

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