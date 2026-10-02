Transports publics : 1 450,8 milliards de livres pour contenir pendant trois mois le choc des carburants

Le gouvernement libanais mobilise 1 450,8 milliards de livres pour soutenir pendant trois mois les chauffeurs du transport public face à la hausse des carburants. Cette aide temporaire vise à contenir le choc sur les professionnels et les usagers, sans constituer une réforme structurelle du système de transport collectif au Liban.

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Le gouvernement de Nawaf Salam a décidé de mobiliser 1 450,8 milliards de livres libanaises pour soutenir les chauffeurs du transport public de voyageurs pendant trois mois. La mesure, adoptée par le Conseil des ministres le 1er octobre 2026, répond directement à la hausse du coût des carburants. Elle prend la forme d’un crédit supplémentaire à la loi de finances 2026 et vise à limiter les conséquences immédiates du renchérissement de l’énergie sur un secteur dont les coûts se répercutent directement sur les déplacements quotidiens de la population.

La décision constitue surtout une mesure d’urgence. Sa durée est explicitement limitée à trois mois. Elle ne réforme ni l’organisation des transports publics ni la structure du prix des carburants. Elle cherche à empêcher qu’un choc énergétique ne provoque une nouvelle augmentation brutale des coûts de transport. En parallèle, le gouvernement a modifié l’indemnité quotidienne de déplacement des salariés. Les deux décisions montrent la même préoccupation : le prix de l’énergie est devenu suffisamment lourd pour obliger l’État à intervenir à la fois auprès des professionnels du transport et des salariés qui doivent se rendre quotidiennement sur leur lieu de travail.

Une enveloppe de plus de 1 450 milliards inscrite dans l’urgence

Le Conseil des ministres a approuvé l’ouverture d’un crédit supplémentaire d’un montant de 1 450 milliards et 800 millions de livres libanaises dans le budget de 2026. Cette somme est spécifiquement destinée à soutenir pendant trois mois les chauffeurs assurant le transport public de voyageurs. La justification donnée est la hausse des prix des carburants, devenue une charge directe sur l’exploitation quotidienne des véhicules.

Le caractère temporaire de la mesure est essentiel. L’État ne met pas en place, dans les éléments disponibles, un nouveau régime permanent de financement du transport public. Il achète plutôt une période de trois mois pendant laquelle le secteur doit pouvoir absorber plus facilement la hausse de ses charges. Cette distinction permet de comprendre à la fois l’utilité et la limite du dispositif. Une aide temporaire peut empêcher une crise immédiate. Elle ne peut pas garantir la stabilité du secteur si les prix restent durablement élevés après son expiration.

Les sources du 2 octobre 2026 ne précisent pas la formule exacte selon laquelle les 1 450,8 milliards seront répartis entre les bénéficiaires. Elles ne donnent pas non plus le nombre définitif de chauffeurs concernés, le montant individuel de l’aide ou la périodicité exacte des versements. Il serait donc incorrect de calculer une allocation moyenne par conducteur à partir de données qui ne sont pas disponibles. Le montant global et la période de trois mois sont établis. Les modalités détaillées de distribution ne le sont pas dans le corpus.

Cette absence de précision constituera l’un des premiers points à surveiller. Une enveloppe importante n’a d’effet économique réel que si son mécanisme de versement est rapide, identifiable et suffisamment transparent pour garantir que l’aide atteint effectivement les professionnels visés.

Le carburant représente désormais une part centrale du coût du transport

La décision intervient alors que la structure du prix des carburants est elle-même au centre d’un débat. Les représentants du secteur indiquent qu’une plaque d’essence arrive au Liban à un coût d’environ 23 dollars, transport maritime et assurance compris. À cette somme s’ajoutent plus de six dollars correspondant aux prélèvements de l’État, notamment les taxes et la taxe sur la valeur ajoutée, avant de tenir compte du transport depuis les sociétés importatrices jusqu’aux stations-service.

Cette structure explique pourquoi toute hausse du carburant se diffuse rapidement dans l’économie. Pour un chauffeur professionnel, l’essence ou le diesel n’est pas une dépense occasionnelle. Il s’agit d’un coût de production quotidien. Plus un véhicule roule, plus la variation du prix du litre affecte directement la rentabilité de l’activité.

Le professionnel dispose alors de peu d’options. Il peut absorber une partie de la hausse et réduire son revenu. Il peut augmenter ses tarifs et transférer le coût vers les passagers. Il peut aussi réduire son activité si certaines courses deviennent insuffisamment rentables. Chacune de ces réponses a des conséquences économiques et sociales.

C’est précisément ce mécanisme que le gouvernement cherche à ralentir pendant trois mois. En soutenant les chauffeurs, il tente d’éviter que l’intégralité du choc ne soit immédiatement transférée vers les voyageurs. Les sources ne précisent toutefois pas si l’aide sera assortie d’un engagement concernant les tarifs. Il serait donc prématuré d’affirmer qu’elle garantit à elle seule leur stabilité.

Le gouvernement refuse pour l’instant de résoudre le problème par une baisse générale des taxes

Le débat sur les carburants ne concerne pas uniquement l’aide aux chauffeurs. Une autre option consiste à réduire les prélèvements appliqués au prix final. Le sujet a été publiquement posé, notamment autour d’un prélèvement de 300 000 livres sur l’essence. Les représentants des distributeurs ont interrogé la capacité du gouvernement à supprimer cette charge.

La difficulté est budgétaire. Une baisse générale des taxes profite à tous les consommateurs de carburant, mais réduit simultanément les recettes de l’État. Une aide ciblée coûte également de l’argent public, mais elle peut théoriquement être concentrée sur les catégories que le gouvernement considère comme les plus exposées.

Le choix du crédit de 1 450,8 milliards montre que l’exécutif privilégie, au moins dans l’immédiat, une compensation ciblée en faveur du transport public plutôt qu’une suppression générale des prélèvements. Cette approche permet de préserver une partie des recettes liées au carburant tout en utilisant le budget pour réduire le choc sur un secteur particulier.

Elle produit cependant un paradoxe évident. L’État perçoit des recettes sur les carburants puis mobilise une partie de ses ressources pour compenser les conséquences de leur renchérissement. Cette logique peut être défendable comme mesure temporaire. Elle devient plus difficile à soutenir si elle se prolonge indéfiniment.

Le soutien aux chauffeurs rejoint la nouvelle indemnité de transport des salariés

Le gouvernement n’a pas traité isolément le cas des professionnels. Lors de la même réunion, il a modifié la valeur de l’indemnité journalière de transport due aux salariés pour leur présence sur leur lieu de travail. Le nouveau mécanisme correspond à la valeur de cinq litres d’essence par jour, avec un minimum fixé à 500 000 livres et un maximum de 800 000 livres.

Le choix d’indexer l’indemnité sur une quantité de carburant est révélateur. Il permet de faire évoluer le montant avec le prix officiel de l’essence plutôt que de conserver une somme fixe qui perd rapidement sa valeur en période de hausse. Le calcul doit utiliser le prix officiel moyen de la plaque d’essence.

Les deux décisions répondent ainsi aux deux côtés du même déplacement. Le chauffeur subit l’augmentation du coût nécessaire pour fournir le service. Le salarié subit l’augmentation du coût nécessaire pour utiliser un moyen de transport et rejoindre son emploi. L’État intervient donc simultanément sur l’offre et sur une partie de la demande.

Cette architecture montre aussi l’ampleur du problème. Lorsque le transport quotidien nécessite une intervention sur les revenus des travailleurs et une aide spécifique aux professionnels, la hausse de l’énergie cesse d’être une simple fluctuation du marché. Elle devient une question de politique sociale.

Trois mois : une échéance courte qui reporte déjà la question suivante

La durée de l’aide constitue probablement son point le plus fragile. Trois mois peuvent permettre de traverser une période de hausse brutale. Ils ne constituent pas une stratégie si les conditions qui ont provoqué l’intervention restent inchangées.

À l’expiration du dispositif, plusieurs scénarios seront possibles. Les prix peuvent avoir baissé et réduire la nécessité d’une nouvelle aide. Ils peuvent rester élevés, obligeant le gouvernement à choisir entre prolongation, hausse des tarifs ou nouvelle formule. Ils peuvent encore augmenter et rendre l’enveloppe initiale insuffisante.

Les sources ne donnent aucune règle automatique permettant de décider ce qui se passera au terme des trois mois. Il n’est donc pas possible d’affirmer que le soutien sera reconduit. Le gouvernement s’est donné une période limitée. La suite dépendra de l’évolution des prix et des choix budgétaires.

Cette temporalité peut aussi être interprétée comme une volonté d’éviter la création immédiate d’une subvention permanente. Le Liban sort difficilement d’un modèle dans lequel plusieurs prix ont été soutenus par des mécanismes qui ont fini par peser lourdement sur les finances publiques. Un dispositif limité dans le temps permet de conserver une marge de réévaluation.

Mais il crée de l’incertitude pour les professionnels. Un chauffeur doit prendre des décisions quotidiennes sur son activité. Une aide dont la durée est connue mais dont l’après n’est pas défini ne lui permet pas nécessairement de planifier sur plusieurs mois.

La question décisive sera celle des bénéficiaires

Le montant global attire naturellement l’attention, mais l’efficacité du dispositif dépendra de l’identification des bénéficiaires. Le transport public libanais repose sur des professionnels dont les situations peuvent être différentes. Pour qu’une aide ciblée fonctionne, l’État doit disposer de critères permettant de déterminer qui peut la recevoir.

Les sources disponibles ne détaillent pas ces critères. Elles indiquent seulement que le crédit est destiné aux chauffeurs publics assurant le transport de voyageurs. Les modalités administratives devront donc préciser les conditions d’éligibilité et les procédures de versement.

Cette étape est essentielle pour éviter deux problèmes opposés. Un mécanisme trop compliqué peut exclure des professionnels qui ont réellement besoin de l’aide ou retarder les paiements jusqu’à ce que la période de trois mois soit presque terminée. Un mécanisme insuffisamment contrôlé peut au contraire ouvrir la voie à des bénéficiaires qui ne correspondent pas à l’objectif du programme.

La rapidité doit donc être conciliée avec la vérification. Dans une mesure d’urgence, un soutien versé plusieurs mois après le choc perd une grande partie de son utilité. Mais une enveloppe supérieure à 1 450 milliards de livres nécessite également des règles de contrôle.

L’aide protège indirectement les usagers les plus dépendants des transports collectifs

La mesure vise formellement les chauffeurs. Son objectif économique est cependant plus large. Les personnes qui utilisent quotidiennement les transports publics sont souvent celles qui disposent de moins d’alternatives. Elles ne peuvent pas nécessairement utiliser une voiture particulière, supporter l’ensemble des dépenses liées à un véhicule ou payer des services de transport plus coûteux.

Une forte hausse des tarifs peut donc affecter directement l’accès au travail, aux études et aux services. Le transport devient une dépense incompressible pour une partie des ménages. Si son coût augmente plus vite que les revenus, certains déplacements peuvent être réduits ou abandonnés.

La nouvelle indemnité de transport tente de répondre à ce problème pour les salariés concernés. Mais tous les usagers ne bénéficient pas nécessairement de ce mécanisme. Étudiants, travailleurs dans des situations particulières et autres catégories peuvent continuer à dépendre fortement des tarifs pratiqués.

Maintenir un secteur de transport public opérationnel possède donc une fonction sociale qui dépasse la protection du revenu des chauffeurs. C’est aussi une manière de préserver une mobilité minimale dans une économie où le coût des déplacements pèse lourdement sur les ménages.

Le dispositif ne constitue pas encore une politique de transport public

L’enveloppe de 1 450,8 milliards doit néanmoins être replacée dans ses limites. Elle ne crée pas un réseau public intégré. Elle ne modernise pas les véhicules. Elle ne réorganise pas les lignes. Elle ne règle pas la congestion ni les problèmes d’infrastructure. Elle traite un choc de coût.

Cette distinction est importante parce qu’une succession d’aides temporaires peut finir par absorber des ressources importantes sans améliorer structurellement le service. Si le gouvernement veut réduire durablement l’impact du prix des carburants, il devra également réfléchir à l’efficacité du système de transport.

Un réseau collectif plus organisé peut transporter davantage de personnes avec une utilisation plus efficace des ressources. Mais une telle transformation demande des investissements, une planification et une capacité administrative qui dépassent largement la mesure adoptée le 1er octobre.

Les éléments disponibles ne permettent pas d’affirmer que le crédit s’inscrit déjà dans une réforme globale de cette nature. Il doit être considéré comme une réponse sociale et économique à une situation immédiate.

Une dépense importante au moment où l’État cherche à restaurer sa discipline budgétaire

Le soutien intervient également dans un contexte particulier pour les finances publiques. Le Conseil des ministres vient d’adopter le projet de budget 2027 et le gouvernement cherche à restaurer l’ordre budgétaire dans le cadre de ses discussions avec les institutions financières internationales.

Chaque dépense exceptionnelle doit donc être conciliée avec l’objectif de maîtrise des finances publiques. Une enveloppe de 1 450,8 milliards de livres n’est pas neutre, même lorsqu’elle répond à une urgence sociale. C’est précisément pour cette raison que sa durée, son ciblage et son efficacité devront être évalués.

Le gouvernement doit démontrer qu’il peut protéger les catégories touchées par les hausses sans revenir à des mécanismes généralisés et permanents impossibles à financer. Le soutien aux chauffeurs constitue ainsi un test de la nouvelle politique budgétaire : intervenir rapidement, mais de manière ciblée et temporaire.

Si l’aide produit l’effet recherché pendant trois mois, le gouvernement pourra disposer d’un modèle pour d’autres interventions ponctuelles. Si les prix restent élevés et que le dispositif doit être renouvelé indéfiniment, sa logique devra être réexaminée.

Le vrai rendez-vous arrivera au terme des trois mois

La décision du 1er octobre répond à une urgence identifiable. Le carburant renchérit les coûts des chauffeurs et menace de se répercuter sur les passagers. Le gouvernement ouvre donc un crédit de 1 450,8 milliards de livres et adapte parallèlement l’indemnité de transport des salariés. L’intervention est importante par son montant et par le nombre de déplacements qu’elle cherche indirectement à protéger.

Mais elle ne fait que déplacer la question principale de trois mois. Si le prix de l’énergie reste durablement élevé, le Liban devra choisir entre plusieurs options difficiles : maintenir les compensations, réduire certains prélèvements, accepter une hausse des tarifs ou réorganiser plus profondément le transport collectif.

L’enjeu dépasse alors les chauffeurs. Il concerne la capacité des salariés à rejoindre leur travail, celle des ménages à absorber les dépenses quotidiennes et celle de l’État à financer des protections sociales sans recréer des subventions permanentes.

Les 1 450,8 milliards de livres permettent donc avant tout d’acheter du temps. Leur efficacité se mesurera à la stabilité du secteur pendant les trois mois couverts, à la rapidité des versements et à la capacité du gouvernement à utiliser ce délai pour décider ce qui devra remplacer le dispositif si la crise des carburants se prolonge.

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