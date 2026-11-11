Répression ottomane au Liban : procès et exils

Les souffrances civiles de la Première Guerre mondiale au Liban ne se limitent pas à la famine. Les exécutions de 1915 et de 1916 accompagnent une répression qui touche aussi les familles. Arrestations, procès militaires, confiscations et départs forcés transforment leur existence. À Beyrouth, les pressions atteignent également les établissements scolaires. Ce premier volet distingue les faits établis, les alertes diplomatiques contemporaines et les limites des chiffres disponibles, sans confondre le Liban actuel avec l’ensemble de la Syrie ottomane.

63

Lire l'article Stop

Vue aérienne de Beyrouth prise par l’Australian Flying Corps le 10 novembre 1918. Photographie de contexte de fin de guerre, ne représentant pas une scène de répression ou de réquisition. Australian War Memorial, B03543, domaine public.

La répression ottomane au Liban constitue l’une des grandes épreuves civiles de la Première Guerre mondiale. Les pendaisons de 1915 et de 1916 en sont le souvenir le plus visible. Elles s’inscrivent toutefois dans une politique plus large. Arrestations, procès militaires, confiscations et exils frappent des opposants et leurs familles. À Beyrouth, la surveillance atteint aussi les établissements d’enseignement. Derrière les figures honorées comme martyrs, la guerre bouleverse des foyers, prive des familles de leurs biens et impose des départs forcés.

Ce premier volet d’une série sur les souffrances des populations du Liban pendant la Grande Guerre porte sur ces violences politiques. Le cadre territorial demande une précision. L’État libanais dans ses frontières actuelles n’existe pas encore. Beyrouth et le Mont-Liban relèvent de circonscriptions ottomanes distinctes. La répression se déploie dans un espace syrien beaucoup plus vaste. Les données concernant cet ensemble ne peuvent donc pas devenir automatiquement des bilans libanais.

La répression ottomane au Liban, au-delà des potences

À la tête de la IVe armée, Djemal Pacha concentre des pouvoirs militaires et civils étendus. La guerre renforce cette autorité. En mai 1915, une loi provisoire lui accorde des pouvoirs exceptionnels sur les décisions gouvernementales concernant la Syrie. Cette concentration laisse peu de place aux médiations politiques ordinaires.

Le pouvoir vise notamment les réseaux réformistes et décentralisateurs. Avant la guerre, leurs revendications ne forment pas un programme indépendantiste unique. Certains défendent une autonomie administrative accrue. D’autres souhaitent mieux protéger la langue arabe. Les projets libanais, syriens et arabes se croisent sans se confondre. Plusieurs militants cherchent encore une réforme de l’Empire, plutôt que sa disparition.

L’entrée dans la guerre transforme les relations avec les puissances européennes en pièces d’accusation. Les autorités saisissent des documents dans les consulats français de Beyrouth et de Damas. Elles utilisent ces correspondances contre des personnalités locales. Le contenu d’anciens échanges prend ainsi une portée nouvelle dans une situation de guerre et de rupture diplomatique.

Aley, Beyrouth et Damas : une justice militaire

Le tribunal militaire d’Aley devient un lieu central de cette répression. Les accusations de trahison placent des responsables politiques, des journalistes et des notables sous la menace capitale. La chronologie empêche pourtant de réduire la campagne à une réaction spontanée après une défaite militaire. Des demandes d’arrestation précèdent déjà l’échec ottoman devant le canal de Suez, en février 1915.

Le 21 août 1915, onze hommes sont pendus à Beyrouth. Une deuxième vague d’exécutions frappe Beyrouth et Damas le 6 mai 1916. Vingt et un condamnés meurent alors dans les deux villes. Ce dernier nombre concerne l’ensemble des deux lieux. Il ne désigne pas vingt et un exécutés à Beyrouth seule.

Les personnes poursuivies comprennent des musulmans et des chrétiens. Le pouvoir ne frappe donc pas une seule communauté. Les métiers et les trajectoires diffèrent aussi : anciens élus, responsables locaux, hommes de lettres et journalistes figurent parmi les condamnés. L’épreuve laisse une trace dans l’histoire politique comme dans celle de la presse.

Les exécutions publiques exposent la sanction devant la population. Elles touchent cependant des cercles beaucoup plus larges que les seuls condamnés. Leurs proches subissent l’absence, la menace et parfois le déplacement. Pour comprendre cette souffrance, la liste des noms exécutés ne suffit pas. Il faut aussi suivre les familles qui disparaissent des maisons et des quartiers.

Des familles déplacées vers l’Anatolie

Les expulsions internes accompagnent la politique de contrôle. Les autorités éloignent des familles vers l’Anatolie, loin de leurs réseaux habituels. L’objectif politique dépasse la punition individuelle : il consiste aussi à affaiblir l’influence locale des opposants. Un notable séparé de ses relations perd une partie de ses moyens d’action.

Une étude universitaire consacrée aux exilés confronte leurs mémoires en arabe aux documents ottomans. Elle montre des parcours différents. Les réactions des administrations locales et les résistances des déplacés modifient les conditions d’installation. Il serait donc trompeur de décrire tous les exils comme un itinéraire identique, avec les mêmes traitements et les mêmes possibilités de retour.

Les chiffres appellent également de la prudence. Des travaux historiques évoquent plusieurs milliers de familles à l’échelle syrienne. Les documents contemporains proposent des estimations variables. Ils ne permettent pas d’établir ici un total fiable des seuls habitants du territoire libanais actuel.

Le 21 mai 1916, une dépêche diplomatique américaine signale la déportation de familles de Damas et du Liban. Elle mentionne également des confiscations. Son rédacteur transmet en partie des informations reçues d’un voyageur. Le document atteste donc l’existence d’alertes contemporaines précises, mais chaque estimation qu’il contient ne constitue pas un recensement.

Cette même dépêche décrit certains déplacements effectués aux frais des autorités et rapporte des promesses d’attribution de terres. Ces indications ne prouvent ni une compensation générale ni son application effective. Elles montrent surtout pourquoi la documentation doit distinguer les mesures annoncées, les situations observées et les informations indirectes.

Confiscations, inquiétude et perte des attaches

Le départ forcé et la confiscation sont deux violences différentes qui peuvent se cumuler. Le premier éloigne les habitants de leur milieu. La seconde compromet les ressources conservées sur place. Dans un pays où les prix augmentent et où les approvisionnements se dégradent, perdre l’accès à ses biens aggrave la vulnérabilité du foyer.

Les alertes circulent aussi à l’étranger. Le 9 mai 1916, Washington transmet à sa représentation à Constantinople une note française. Celle-ci rapporte emprisonnements, exils et mauvais traitements dans la région. Le département d’État demande des vérifications discrètes avant une éventuelle démarche auprès des autorités ottomanes.

La note exprime également la crainte d’une extension des massacres. Cette inquiétude appartient au document de l’époque. Elle ne peut être transformée en preuve qu’un scénario annoncé s’est effectivement réalisé partout. Le génocide des Arméniens et la répression des opposants arabes relèvent de politiques et de parcours qu’il faut étudier sans les confondre.

Dans une école de Beyrouth, un manuel devient une affaire

La contrainte politique atteint des lieux éloignés du tribunal. Au Syrian Protestant College, futur établissement universitaire américain de Beyrouth, un manuel de géographie provoque une crise. En décembre 1915, les autorités contestent son utilisation et certains passages jugés hostiles à l’Empire.

Elles réclament le retrait du livre et le départ du responsable de la section préparatoire, William Hall. La direction explique que les passages contestés ne représentent pas son enseignement. Elle décide néanmoins de retirer Hall de ses fonctions et de lui demander de quitter l’Empire.

Le rapport annuel de 1915-1916 conserve la justification de cette décision. L’établissement affirme ne pas considérer Hall comme déloyal. Il présente la mesure comme une réponse aux exigences du gouverneur. L’épisode documente ainsi une pression concrète sur l’enseignement : un contenu scolaire suffit à menacer un poste et une présence dans le pays.

Les pendaisons du 6 mai entrent ensuite dans les commémorations nationales. Les dossiers de justice, les correspondances diplomatiques et les archives scolaires conservent d’autres traces : celles des personnes emprisonnées, des biens saisis, des familles éloignées et des enseignants contraints au départ.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews