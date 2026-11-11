Réquisitions au Liban : le quotidien brisé de 1914-1918

Entre 1914 et 1918, la guerre bouleverse les ressources et les habitudes des habitants de Beyrouth et du Mont-Liban. Les réquisitions prélèvent des biens, la mobilisation interrompt des études, les transports se raréfient et les emplois deviennent incertains. Mais les deux territoires ne connaissent pas le même régime militaire. L’exemption générale du Mont-Liban ne le protège pas des prélèvements ni des pénuries. Les archives universitaires et consulaires montrent aussi des démarches de sursis, des travaux de secours et des transferts familiaux bloqués.

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Vue aérienne de Beyrouth prise par l’Australian Flying Corps le 10 novembre 1918. Photographie de contexte de fin de guerre, ne représentant pas une scène de répression ou de réquisition. Australian War Memorial, B03543, domaine public.

Entre 1914 et 1918, les réquisitions au Liban bouleversent le travail, les déplacements et les ressources des ménages. L’armée ottomane prélève des biens et mobilise des hommes dans les territoires qui formeront le pays actuel. Mais Beyrouth et le Mont-Liban ne relèvent pas du même régime. Au-delà de la famine, cette différence permet de comprendre une guerre vécue dans les ateliers, les écoles, les foyers et sur les routes.

Réquisitions au Liban : la guerre entre dans l’économie

La mobilisation commence avant l’entrée officielle de l’Empire ottoman dans le conflit, à l’automne 1914. Dès le mois d’août, la préparation militaire impose ses besoins aux administrations provinciales. Le commandement installé à Damas réclame des provisions et des animaux de transport. Les demandes passent par les gouverneurs, puis par les responsables locaux chargés de collecter les biens.

Cette chaîne administrative atteint aussi bien la province de Beyrouth que le Mont-Liban. Elle transforme des ressources civiles en moyens militaires. Pour un propriétaire, perdre une bête de somme ne signifie pas seulement perdre un bien. Cela peut aussi supprimer un moyen de transporter une récolte ou d’assurer une livraison. Les prélèvements affectent donc la capacité de travailler autant que les réserves disponibles.

Les réquisitions ne se réduisent pas aux denrées. Une circulaire du 5 septembre 1914 concerne ainsi les terrains des institutions étrangères. L’effort de guerre touche également l’espace occupé par les établissements civils. Il oblige leurs responsables à défendre leurs locaux et à négocier les conditions de leur activité.

Deux territoires, deux situations devant le recrutement

En 1914, le Liban dans ses frontières actuelles n’existe pas encore. Beyrouth appartient à un vilayet ottoman distinct du moutassarifat du Mont-Liban. Ce dernier dispose d’un régime particulier, établi au XIXe siècle. Ses habitants bénéficient notamment d’une exemption militaire associée à une contribution fiscale spécifique.

La guerre réduit l’autonomie de la montagne, puis les autorités ottomanes abrogent formellement les protocoles qui la régissent en juillet 1915. Pourtant, l’exemption générale du service militaire demeure. Il serait donc inexact d’écrire que tous les hommes du Mont-Liban subissent une conscription identique à celle des habitants de Beyrouth.

La différence ne protège pas la montagne contre les autres exigences militaires. Réquisitions et justice d’exception s’y appliquent. Des hommes cherchent aussi refuge dans le Mont-Liban pour échapper aux levées menées ailleurs. Le lieu d’origine, la résidence et la situation administrative comptent. Les récits de mobilisation doivent donc préciser de quelle population ils parlent, plutôt que projeter rétroactivement une expérience uniforme sur l’ensemble du territoire libanais.

Les étudiants et les médecins face aux besoins de l’armée

À Beyrouth, le Syrian Protestant College, futur établissement universitaire américain, offre un observatoire précis des départs. Ses étudiants viennent de plusieurs régions. Beaucoup possèdent la citoyenneté ottomane. L’armée appelle des étudiants et d’anciens élèves, tandis que des diplômés en médecine servent comme médecins ou auxiliaires sanitaires.

Les affectations peuvent les conduire loin de leur ville de formation. D’autres exercent dans les installations militaires de la région. Le médecin Amin Abu Fadil raconte ainsi son travail à Rayak. Il doit organiser les soins dans l’hôpital et à la gare, avec une charge qui déborde largement la journée ordinaire.

Ces trajectoires montrent une autre dimension de la mobilisation. Elle déplace des compétences dont les civils ont eux-mêmes besoin. Elle suspend aussi des projets d’études et de carrière. La présence d’un ancien étudiant de Beyrouth dans un service militaire ne suffit cependant pas à établir les règles appliquées à tous les habitants de la montagne. Les dossiers individuels et les fonctions exercées restent indispensables pour comprendre ces parcours.

Obtenir un sursis devient une démarche essentielle

Au fil de la guerre, les demandes de dispense ou de report prennent davantage de place dans la vie universitaire. Des étudiants et des employés sollicitent Howard Bliss, président du collège. Ils espèrent que ses relations avec les autorités permettront de différer leur départ.

Bliss défend notamment l’utilité des services rendus à la population. Enseigner, soigner et maintenir les activités du collège constituent aussi des contributions importantes dans une ville éprouvée. Plusieurs membres de l’établissement obtiennent des reports ou des exemptions temporaires sur cette base.

Un sursis laisse toutefois l’avenir incertain. Il permet de continuer une activité pendant un temps, sans garantir que la menace d’un départ disparaîtra. La mobilisation ne se mesure donc pas seulement au nombre d’hommes effectivement incorporés. Elle pèse aussi sur ceux qui attendent une réponse, poursuivent une formation ou cherchent à conserver leur emploi. Les négociations institutionnelles deviennent une partie de leur quotidien.

Le manque de charbon transforme la vie urbaine

La guerre perturbe les circuits qui alimentent Beyrouth en produits et en équipements. Le blocus allié en Méditerranée orientale limite les échanges maritimes. Les besoins militaires et les difficultés intérieures aggravent les tensions. Le manque de charbon entraîne la fermeture de l’usine à gaz de Beyrouth.

Cette interruption rappelle que les pénuries dépassent le ravitaillement alimentaire. L’éclairage, les activités professionnelles et le fonctionnement des institutions dépendent eux aussi d’approvisionnements réguliers. Au collège, les responsables peinent à obtenir des manuels, du matériel de laboratoire et des fournitures médicales.

Certains bâtiments disposent néanmoins de l’électricité. West Hall et la bibliothèque de College Hall deviennent des lieux de réunion en soirée. Cette solution reste celle d’un établissement relativement privilégié. Elle ne décrit pas les possibilités offertes à tous les foyers beyrouthins. La guerre creuse ainsi les écarts entre ceux qui disposent encore d’équipements collectifs et ceux qui affrontent les pénuries sans protection comparable.

Quand rejoindre la montagne impose de marcher

Les déplacements ordinaires changent eux aussi. Les voitures à cheval deviennent rares et leurs tarifs augmentent fortement. Pour des étudiants et des enseignants du collège, rejoindre les localités de la montagne suppose désormais de partir à pied.

Aley, Bhamdoun, Broummana, Choueir et Chemlan figurent parmi les destinations de ces trajets. Les témoignages universitaires décrivent une adaptation presque sportive, parfois pendant les congés. Ils montrent surtout combien les habitudes de transport se sont dégradées, y compris dans un milieu disposant encore de ressources.

Cette expérience ne doit pas être confondue avec celle des personnes affaiblies ou chargées de marchandises. Un trajet praticable pour un étudiant valide ne l’est pas nécessairement pour un malade ou une famille avec de jeunes enfants. La pénurie de transports rend la distance plus contraignante. Habiter à quelques heures de Beyrouth signifie désormais consacrer davantage de temps et d’effort à chaque déplacement, lorsque le trajet reste possible.

Travailler pour obtenir un secours

À Beyrouth, l’assistance passe également par la recherche de petits emplois. Un comité associant le collège, la Croix-Rouge locale et les autorités municipales organise du travail pour des habitants dans le besoin. Les demandeurs se présentent dans des locaux aménagés pour recevoir leurs dossiers.

Les responsables examinent leur situation, parfois jusque dans leur logement. Le dispositif répartit la ville en secteurs et cherche à éviter les doubles prises en charge. Les tâches proposées concernent principalement le nettoyage des rues, en coopération avec la municipalité.

Les financements ne permettent cependant pas d’offrir un travail continu. Obtenir quelques journées d’activité ne revient donc pas à retrouver un revenu stable. Cette limite révèle une souffrance économique distincte des prélèvements directs : la disparition d’un travail régulier. Même les dispositifs de secours doivent choisir entre des besoins multiples avec des moyens insuffisants. Pour les ménages, l’aide prend alors la forme d’une possibilité intermittente, soumise à l’examen de leur situation.

L’argent des émigrés n’arrive plus normalement

Dans la montagne, une autre rupture atteint les budgets familiaux. Les transferts envoyés par les émigrés constituaient avant-guerre une ressource majeure. Censure, blocus et désorganisation financière rendent leur réception difficile. Des familles écrivent au consulat américain de Beyrouth pour tenter de joindre leurs proches.

À Choueir, Farida Nimr Haykal cherche ainsi à reprendre une activité liée aux cocons de soie. Elle obtient une aide, mais manque encore de paniers et d’échelles nécessaires au travail. Son cas montre qu’un secours financier ponctuel ne restaure pas immédiatement les moyens de produire.

Des transferts continuent d’arriver de manière irrégulière jusqu’en 1917. Après l’entrée des États-Unis dans la guerre en avril, encaisser des chèques tirés sur des banques américaines devient presque impossible. En 1918, les dossiers consulaires contiennent encore des demandes de familles cherchant l’argent de parents établis outre-Atlantique. Le conflit laisse ainsi des foyers séparés, des revenus bloqués et des outils manquants, jusque dans ses derniers mois.

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