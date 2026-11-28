En visite officielle à Caracas, Tedros Adhanom Ghebreyesus a discuté avec la présidente par intérim Delcy Rodríguez d’une coopération sanitaire qui ne se limite plus aux secours après les séismes de juin. Les priorités annoncées comprennent les soins de proximité, les laboratoires, la réglementation sanitaire et la production locale de médicaments et de vaccins. Aucun montant ni calendrier précis n’a été publié à l’issue des rencontres du 27 novembre.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus a rencontré la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodríguez le vendredi 27 novembre à Caracas. À l’issue de cette première visite officielle d’un directeur général de l’Organisation mondiale de la santé au Venezuela, l’OMS et son bureau régional ont annoncé vouloir élargir leur coopération au-delà de l’aide d’urgence déployée après les séismes du 24 juin.

Au palais de Miraflores, les discussions se sont concentrées sur la remise en état des services de santé et sur un appui de plus longue durée. L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), qui représente l’OMS dans la région, entend inscrire cet appui dans son plan 2026-2031. Son compte rendu ne chiffre pas les moyens qui seraient consacrés au Venezuela. Il ne fixe ni calendrier de travaux ni liste d’établissements à réhabiliter.

À Petare, la priorité aux soins de proximité

Avant sa rencontre avec Delcy Rodríguez, Tedros a visité le centre de diagnostic intégré San Miguel Arcángel, à Petare, avec le ministre vénézuélien de la Santé, Carlos Alvarado. Ces centres regroupent plusieurs services dans un même établissement. Le directeur général a présenté leur renforcement comme un moyen de limiter les déplacements des patients et de rendre les soins de premier recours plus accessibles.

La visite s’est achevée dans des zones touchées par les deux séismes du 24 juin, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon l’OPS. Dans son bilan du 3 septembre, l’organisation indiquait que 14 des 26 établissements étudiés en août disposaient de blocs opératoires fonctionnels, et que 14 avaient accès à l’eau potable. Sept seulement disposaient d’une gestion des déchets jugée adéquate. Ces chiffres décrivent les établissements examinés en août, pas l’ensemble du système de santé vénézuélien ni son état à la fin novembre.

Médicaments et vaccins : ce que l’OMS propose

À l’Institut national d’hygiène Rafael Rangel, Tedros a annoncé une coopération sur trois volets : la recherche, la production de médicaments et de vaccins, et la promotion de la santé. Carlos Alvarado a également cité le renforcement du réseau de laboratoires et une assistance technique en vue de la certification de l’autorité de réglementation. Les deux parties n’ont désigné ni vaccin ni médicament qui serait produit en priorité.

Tedros a aussi appelé à lever les sanctions visant le Venezuela, qu’il a présentées comme un obstacle aux progrès du pays, notamment dans la santé. Il s’agit d’une prise de position du directeur général, distincte des engagements techniques discutés avec Caracas. Le compte rendu de l’OPS ne fait état d’aucune décision sur les sanctions.

Après les séismes, l’OPS avait déployé des équipes, évalué les capacités des hôpitaux et appuyé l’acheminement de matériel et de médicaments. La visite de novembre élargit le périmètre de cette coopération aux laboratoires et à la production locale. Le communiqué ne précise pas quand démarrera le premier projet ni comment il sera financé.

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