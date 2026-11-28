Télé-Québec annonce une dernière saison pour « Génial! », « Deux hommes en or et Rosalie » et « Épique » à partir de janvier 2027. D’autres titres, dont « Passe-Partout », restent à l’antenne. Le diffuseur public veut développer ses formats numériques pour le jeune public sans abandonner sa chaîne de télévision.

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Télé-Québec annonce une dernière saison pour « Génial! », « Deux hommes en or et Rosalie » et « Épique » à partir de janvier 2027. D’autres titres, dont « Passe-Partout », restent à l’antenne. Le diffuseur public veut développer ses formats numériques pour le jeune public sans abandonner sa chaîne de télévision.

Télé-Québec a annoncé vendredi 27 novembre que trois émissions reviendraient cet hiver pour une dernière saison : le jeu scientifique Génial!, le rendez-vous d’entretiens Deux hommes en or et Rosalie et la compétition Épique. Les émissions ne disparaissent donc pas immédiatement de la grille. La programmation publiée prévoit notamment le retour des deux dernières le vendredi 8 janvier, à 20 h et à 21 h, heure du Québec.

Les titres qui quittent la grille et ceux qui restent

Le diffuseur annonce aussi la fin de Y’a du monde à messe, Les temps fous, Donner l’goût, Piano public, Au-delà du sexe et Kebec. Le communiqué ne donne pas de date de dernière diffusion pour chacun de ces six titres. Il les distingue des trois émissions dont les ultimes saisons sont annoncées à partir de janvier.

Côté renouvellements, Belle et Bum reprend cet hiver avec Normand Brathwaite et doit revenir la saison suivante pour une 25e saison. Curieux Bégin, De garde 24/7 et Coup de génie sont attendues à l’automne 2027. Télé-Québec confirme également McSween, Une époque formidable, Pour une fois, Kamikazes!, Dans les médias et Le Hall pour 2027-2028.

Pour la jeunesse, Passe-Partout, Top Cornichon et Drôlement débrouillards se poursuivent. Le retrait programmé de Génial! ne signifie donc pas que la chaîne abandonne les émissions scientifiques pour enfants. Elle continue notamment d’annoncer de nouveaux épisodes de Drôlement débrouillards dans sa grille d’hiver.

La chaîne veut produire davantage pour les autres écrans

La veille de l’annonce sur ses émissions, Télé-Québec avait présenté une stratégie qui privilégie des contenus conçus d’abord pour le numérique. La direction distingue les enfants de 0 à 8 ans, les 9 à 14 ans et les 15 à 17 ans. Elle prévoit de combiner séries horizontales et verticales, vidéos de différentes durées, balados et directs. Ces formats doivent notamment servir la musique, les sports, les sciences et les affaires publiques.

La télévision demeure dans l’offre annoncée. Les deux communiqués ne donnent pas de bilan chiffré des économies, de la fréquentation attendue ou des moyens réaffectés à la production numérique. Ils ne précisent pas non plus quels nouveaux programmes prendront la place des titres qui s’arrêtent.

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