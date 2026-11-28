Des pluies intenses ont inondé Piura et plusieurs localités du nord du Pérou. Des habitations, des écoles et des voies de circulation ont subi des dégâts. La Défenseure du peuple dénonce le retard de mise en service des pompes. Plus au nord, le débit du fleuve Tumbes a dépassé le seuil d’alerte rouge. Les services météorologiques prévoient de nouvelles pluies jusqu’au dimanche 29 novembre, dans un épisode côtier d’El Niño annoncé comme exceptionnel.

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Des pluies intenses ont inondé des logements, des écoles et des rues dans la région de Piura, dans le nord du Pérou. Le 27 novembre, la Défenseure du peuple a pointé le retard dans la mise en service des pompes. Plus au nord, le fleuve Tumbes a dépassé son seuil d’alerte rouge, alors que de nouvelles précipitations sont attendues jusqu’à dimanche.

À Piura, les inondations ont commencé jeudi 26 novembre vers 17 h 40, heure locale, d’après le Centre national des opérations d’urgence (COEN). Les premières constatations font état de dégâts dans des logements, des établissements scolaires et un poste de police. Le ministère péruvien de l’Intérieur a signalé des interruptions de circulation sur les axes Sánchez Cerro, Loreto, Don Bosque et Cinco Esquinas. Il ne recensait pas de victime dans son premier relevé. L’évaluation municipale des dommages était encore en cours vendredi matin.

La ville de Piura n’est pas la seule touchée. Le COEN a relevé des dégâts dans trois secteurs de Sullana, à Los Olivos, 9 de Octubre et Villa Primavera. À Salitral, dans la même province, les eaux ont affecté des logements et des voies de circulation à Cabo Verde, Miraflores, Puerto Rico et Praderas. Ces constats portent sur plusieurs localités distinctes : ils ne constituent pas un bilan consolidé pour l’ensemble du département.

Inondations au Pérou : pourquoi les pompes ont tardé

Lors d’une réunion de la plateforme régionale de défense civile le 27 novembre, la représentation locale de la Défenseure du peuple a demandé aux maires et au gouvernement régional de coordonner l’envoi des pompes vers les quartiers encore inondés. Selon l’Institut national de défense civile, les appareils disponibles n’ont pas commencé à évacuer l’eau à temps dans plusieurs secteurs. La Défenseure a demandé de vérifier, sur chaque site, la disponibilité du carburant, l’état des tuyaux et la présence de personnel formé. Elle a aussi demandé à l’armée et à l’armée de l’air de préparer leurs propres pompes là où les moyens municipaux sont insuffisants.

La priorité fixée vendredi concerne les rues où l’eau menace les logements ou bloque l’accès des ambulances et des secours. Ces inondations ne supposent pas nécessairement le débordement d’un fleuve : à Piura et à Salitral, la défense civile documente une accumulation liée à des pluies que le sol et les réseaux de drainage n’arrivaient plus à absorber.

À Tumbes, le fleuve dépasse le seuil rouge

À midi vendredi, le débit du fleuve Tumbes dépassait 1 800 mètres cubes par seconde à la station El Tigre, dans le district de San Jacinto, selon le centre régional des opérations d’urgence. Cette mesure était supérieure au seuil rouge. La Défenseure du peuple a contrôlé les moyens de protection dans les secteurs exposés, notamment les pompes et les sacs de sable. Elle a demandé à la municipalité de restreindre l’accès à la promenade au bord du fleuve, où ses équipes ont constaté que des visiteurs circulaient encore. Cette demande ne vaut pas arrêté de fermeture.

Le bulletin météorologique no 486, valable jusqu’au dimanche 29 novembre, prévoit entre 5 et 100 millimètres de pluie par jour selon les secteurs de la côte nord. Il situe le risque le plus élevé à Tumbes et dans certaines parties de la plaine côtière de Piura. Ce sont des prévisions sur une zone étendue, pas des cumuls déjà mesurés dans chacune des villes.

La commission scientifique péruvienne chargée de suivre El Niño estime que l’épisode côtier, commencé en mars 2026, pourrait conserver une intensité exceptionnelle jusqu’en février 2027. Ce phénomène correspond à un réchauffement anormal de la surface de l’océan à proximité du Pérou et de l’Équateur. La commission prévoit des débits supérieurs à la normale dans plusieurs cours d’eau de la côte nord. À Tumbes, les équipes locales doivent encore achever le recensement des personnes sinistrées et donner la priorité aux villages isolés pour l’acheminement de l’aide.

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