À Abuja, la Confédération africaine de football a approuvé la création d’une CAN féminine U-17 et ouvert les candidatures pour accueillir la première édition.

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La Confédération africaine de football a approuvé le 21 novembre à Abuja, au Nigeria, la création d’une Coupe d’Afrique des nations féminine des moins de 17 ans. Son comité exécutif a aussi donné son feu vert à un appel aux fédérations souhaitant accueillir la première édition. La CAF n’a annoncé ni le pays hôte, ni la date, ni le nombre d’équipes qui participeront.

Un tournoi continental distinct des éliminatoires mondiales

La CAF avait évoqué la faisabilité d’une telle compétition au cours de l’année. La décision d’Abuja fait passer le projet au stade de l’organisation : les associations membres pourront se porter candidates à l’accueil du tournoi. La confédération veut offrir aux jeunes joueuses davantage de rencontres internationales et donner aux fédérations une compétition continentale propre à cette catégorie d’âge.

Les sélections féminines africaines de moins de 17 ans disputaient déjà des éliminatoires pour accéder au Mondial de la FIFA. Pour l’édition 2026, accueillie par le Maroc, la CAF avait annoncé 31 sélections engagées et trois tours à élimination directe, en matches aller-retour. Quatre places se jouaient sur le terrain, en plus de celle du Maroc en tant que pays organisateur. La nouvelle CAN est une compétition distincte : le communiqué ne dit pas si elle servira un jour à attribuer des places pour le Mondial.

Le Nigeria, premier champion du monde africain de la catégorie

Quatre des cinq représentants du continent ont atteint les huitièmes de finale, une première selon la CAF : le Nigeria, le Ghana, le Maroc et le Kenya. Le Nigeria a ensuite remporté la finale le 7 novembre à Rabat, en battant le Japon 2–1. Selon la FIFA, aucune sélection africaine n’avait encore remporté ce tournoi.

Chez les seniors, un appel séparé pour 2028

Dans le même communiqué, le comité exécutif ouvre une autre procédure, consacrée à la CAN féminine senior de 2028. Les associations candidates à son organisation disposent de trois semaines pour déposer leur dossier auprès du secrétariat de la CAF. Le tournoi senior est prévu en mars et avril 2028, et ses éliminatoires devraient commencer en avril 2027. Le délai de candidature et ces dates ne concernent pas le nouveau tournoi junior.

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