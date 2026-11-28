Deux gardiens d’une clinique de Médecins sans frontières ont été tués vendredi soir dans une frappe israélienne dans la ville de Gaza. L’ONG dit que le tir a touché directement ses locaux, dont l’emplacement avait été communiqué à l’armée. Celle-ci dit avoir visé les deux hommes qu’elle accuse d’appartenir au Hamas et affirme qu’aucune infrastructure médicale n’a été endommagée. Les éléments publics ne permettent pas de trancher ces divergences.

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Deux gardiens d’une clinique de Médecins sans frontières (MSF) ont été tués le vendredi 27 novembre au soir dans une frappe israélienne dans la ville de Gaza. L’ONG affirme que le tir a directement touché sa clinique. L’armée israélienne dit avoir visé les deux hommes, qu’elle accuse d’appartenir à la branche armée du Hamas, et affirme qu’aucune infrastructure médicale n’a été endommagée.

La frappe a eu lieu dans le secteur de l’hôpital Al-Chifa, dans l’ouest de la ville. Les premiers signalements situaient les deux morts à proximité de l’hôpital. L’établissement hospitalier et la clinique gérée par MSF sont toutefois deux sites distincts. Dans sa réaction, l’organisation humanitaire a précisé que les deux hommes travaillaient comme gardiens et qu’il s’agissait d’une frappe sur ses propres locaux.

À Gaza, MSF affirme que la clinique était signalée

Médecins sans frontières indique que ses logos étaient visibles sur le bâtiment et que l’emplacement de la clinique avait été communiqué à l’armée israélienne. L’organisation demande que les responsabilités soient établies. Elle indique que la mort des deux gardiens porte à 17 le nombre de ses collègues tués à Gaza depuis le début de la guerre. Sa réaction ne précise ni l’ampleur d’éventuels dégâts, ni si la clinique pourra continuer à recevoir des patients.

Dans sa présentation de ses activités à Gaza, MSF indique fournir dans sa clinique près d’Al-Chifa des consultations générales, des soins de plaies, de la physiothérapie et un accompagnement en santé mentale. L’organisation intervient aussi dans des hôpitaux publics, mais ces activités ne se confondent pas avec celles de cette clinique.

L’armée israélienne conteste avoir touché une infrastructure médicale

L’armée reconnaît avoir mené la frappe vendredi soir. Elle déclare que les deux gardiens appartenaient à la branche armée du Hamas et attribue à l’un d’eux le commandement d’une unité d’artillerie. Les éléments rendus publics ne permettent pas de vérifier cette affiliation de manière indépendante. La réaction de MSF sur la mort de ses collègues ne répond pas à cette accusation.

L’armée affirme ne pas avoir pris un hôpital pour cible et ne pas avoir endommagé d’infrastructure médicale. MSF décrit au contraire un impact direct sur sa clinique, sans accuser l’armée d’avoir frappé l’hôpital Al-Chifa. Le point de divergence porte donc sur l’impact à la clinique et les circonstances de la frappe. Aucun constat indépendant sur l’état du bâtiment n’a été rendu public dans l’immédiat.

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que les unités médicales bénéficient d’une protection particulière et que la présence de gardiens, même armés, ne la fait pas disparaître à elle seule. Une éventuelle perte de cette protection suppose que le site soit utilisé à des fins hostiles en dehors de sa fonction médicale, avec des exigences d’avertissement. Ces principes ne permettent pas, en l’absence de constat indépendant, de qualifier la frappe du 27 novembre.

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