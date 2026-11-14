Zelensky : l’OTAN évoquée contre un retrait du Donbas

Zelensky affirme que Washington a évoqué une entrée dans l’OTAN contre un retrait ukrainien du Donbas. Il refuse toute cession actée et réclame des garanties précises avant une consultation populaire. Les propos, publiés le 14 novembre, ne constituent ni une offre américaine finalisée ni un accord entre les parties concernées.

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Volodymyr Zelensky affirme que les négociateurs américains ont posé une question nouvelle : l’Ukraine accepterait-elle de se retirer du Donbas si elle entrait dans l’OTAN ? Ses déclarations, faites devant des journalistes vendredi 13 novembre et rendues publiques samedi 14 novembre 2026, replacent l’adhésion à l’Alliance au centre des discussions sur la fin de la guerre. Elles ne constituent toutefois ni une offre américaine finalisée, ni un accord ukrainien.

Le président ukrainien maintient son refus de céder son territoire. Il envisage de consulter les Ukrainiens seulement si Washington et ses partenaires présentent un ensemble concret de garanties. À ce stade, souligne-t-il, les discussions n’ont pas produit cette proposition détaillée.

Donbas et OTAN : une question, pas un accord

Le point nouveau tient aux termes de l’échange rapporté par Zelensky. Jusqu’ici, Kyiv réclamait notamment une protection inspirée des garanties de défense collective de l’Alliance. Cette fois, selon le président, les Américains ont directement lié une éventuelle adhésion à un retrait ukrainien du Donbas. Il assure que cette question n’avait jamais été posée ainsi auparavant.

La distinction est essentielle. Une question exploratoire ne vaut pas engagement des États-Unis. Elle ne prouve pas davantage que les autres membres de l’OTAN accepteraient cette formule, ni que la Russie y consentirait. Aucune confirmation américaine distincte de ce scénario précis n’a été identifiée dans les éléments vérifiés pour cet article.

Le Donbas comprend les régions de Donetsk et de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine. Le débat concerne donc le sort d’un territoire, mais aussi celui des positions que l’armée ukrainienne continue de défendre. Un retrait militaire et une reconnaissance juridique de l’annexion russe sont deux décisions différentes. Zelensky exclut cette reconnaissance, même dans l’hypothèse d’une négociation sur un règlement.

Kyiv veut connaître le contenu réel des garanties

Le président ukrainien décrit trois composantes à examiner ensemble. Il demande des garanties de sécurité précises, une armée ukrainienne suffisamment équipée et financée, ainsi qu’un plan de reconstruction reposant sur des ressources identifiées. Les effectifs, les armes et la durée du soutien financier font partie des paramètres qu’il veut voir définis.

Cette exigence explique sa prudence devant les formules générales. Selon son récit, Washington continue également d’évoquer des arrangements bilatéraux comparables à certaines protections accordées à ses partenaires. Zelensky dit avoir demandé si une protection ressemblant à celle de l’OTAN impliquerait la présence de soldats américains en Ukraine. La réponse américaine aurait été négative.

Il ne présente donc pas ces mécanismes comme interchangeables. Une promesse d’assistance, une présence militaire et l’entrée dans une alliance n’engagent pas les partenaires de la même manière. Le chef de l’État demande surtout comment les garanties fonctionneraient en pratique face à une nouvelle attaque.

Une consultation populaire sous conditions

Zelensky envisage un référendum si un ensemble complet et crédible lui est présenté. Il dit vouloir ouvrir une discussion avec la société ukrainienne, plutôt que trancher seul une décision de cette portée. Cette ouverture conditionnelle ne signifie pas qu’il accepte déjà un retrait.

Aucune date de consultation ni formulation de question n’accompagne ses propos. Le préalable demeure une proposition suffisamment précise, confirmée par les partenaires concernés. Le président insiste parallèlement sur le maintien de la position ukrainienne concernant les territoires occupés.

Washington ne peut pas décider seul d’une adhésion

L’entrée dans l’OTAN relève d’une procédure collective. L’article 10 du traité fondateur prévoit une invitation acceptée à l’unanimité des alliés. Les États-Unis jouent un rôle majeur dans cette organisation, mais ne peuvent attribuer seuls la qualité de membre à un pays candidat.

Cette règle sépare encore le scénario évoqué par Zelensky d’une perspective d’adhésion actée. L’OTAN rappelle également que les décisions d’élargissement appartiennent aux alliés et au pays candidat, sans droit de veto d’un État extérieur. La question diplomatique reste donc ouverte à plusieurs niveaux.

Après Abou Dhabi, les discussions restent inachevées

Ces déclarations suivent les pourparlers trilatéraux des 10 et 11 novembre à Abou Dhabi, entre représentants ukrainiens, russes et américains. Steve Witkoff et Jared Kushner ont ensuite rencontré Vladimir Poutine à Moscou, puis Zelensky à Dublin. Le président ukrainien a notamment fait état d’un accord de principe sur un important échange de prisonniers et sur la poursuite des discussions.

Les Européens cherchent aussi à préciser leur rôle. Le 13 novembre, António Costa a annoncé une équipe associant les institutions de l’Union européenne à la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et au Royaume-Uni. Il a rappelé que les choix touchant au territoire et à la souveraineté de l’Ukraine appartiennent à Kyiv.

Le prochain point à vérifier sera le passage de la question américaine rapportée par Zelensky à une proposition formalisée. Son contenu, les engagements des alliés et les modalités d’une éventuelle consultation ukrainienne ne sont pas encore établis.

Photographie de couverture : Vilnius, juillet 2023, campagne pour l’Ukraine dans l’OTAN. Archive de l’ambassade d’Ukraine en Lituanie, CC BY 4.0. Original conservé sans retouche.

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