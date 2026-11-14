Égypte : un soutien défensif annoncé à Riyad

Badr Abdelatty confirme une présence militaire en Arabie saoudite. Le Caire décrit une mission défensive, distincte d’une intervention au Yémen.

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Badr Abdelatty affirme que des forces égyptiennes sont présentes depuis plusieurs mois en Arabie saoudite, à la demande de Riyad. Dans ses entretiens accordés cette semaine à Paris, le ministre des Affaires étrangères décrit une mission de renforcement des capacités défensives du royaume, sans intervention au Yémen.

Un soutien militaire présenté comme défensif

Les déclarations du ministre, rapportées les 10 et 11 novembre, concernent notamment la protection de sites sensibles sur le territoire saoudien. Abdelatty lie cette assistance à la sécurité nationale égyptienne et au mandat donné au président Abdel Fattah al-Sissi par le Parlement le 26 octobre.

La confirmation d’une présence ne précise cependant pas ses effectifs ni la composition des unités. Les chiffres et listes d’équipements circulant sous couvert de sources anonymes ne constituent pas des données officiellement annoncées par le ministre.

Abdelatty soutient parallèlement que le Caire poursuit ses contacts pour faire cesser les attaques et permettre une reprise des négociations. Il présente donc le soutien défensif et les efforts diplomatiques comme deux volets de la même politique.

Une limite déjà formulée par Sissi

Cette distinction figurait dans une intervention du président égyptien le 21 octobre, dont la présidence a publié le compte rendu. Sissi y précisait que l’effort militaire visait la défense du territoire et des frontières de l’Arabie saoudite, et n’incluait pas une attaque contre le Yémen.

Il étendait ce principe à l’assistance demandée par d’autres États arabes, en insistant sur le maintien de l’action dans les limites du pays soutenu. Le président rattachait également la stabilité des États du Golfe à la sécurité nationale égyptienne. Cette doctrine affichée ne fournit pas, à elle seule, le détail des opérations menées sur place.

Des consultations à Paris pour éviter une escalade

Le 10 novembre, Abdelatty a rencontré à Paris le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, ainsi que le chef de la diplomatie saoudienne, Fayçal ben Farhane. Le communiqué égyptien décrit des échanges sur la désescalade et les démarches diplomatiques, après les entretiens du responsable qatari à Washington.

Le même jour, lors de sa rencontre avec Jean-Noël Barrot, Abdelatty a réaffirmé le soutien de l’Égypte à un règlement politique de la crise yéménite. Ces communiqués ne font état ni d’un nouvel ordre de déploiement ni d’une entrée de forces égyptiennes au Yémen.

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