13 novembre 2026 : l’équation n’annonce pas l’apocalypse

La date du 13 novembre 2026 vient d’une étude démographique de 1960, pas d’une alerte scientifique actuelle. Trois chercheurs avaient prolongé la croissance de la population jusqu’à une limite mathématique impossible. La trajectoire observée s’en est écartée. Retour sur l’origine de cette date, ses hypothèses et les projections démographiques internationales.

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La « fin du monde » du 13 novembre 2026 n’est pas une alerte scientifique actuelle. Cette date vient d’une étude démographique publiée en 1960. Ses auteurs prolongeaient une courbe de croissance de la population jusqu’à un résultat mathématique impossible : un nombre infini d’habitants. La réapparition de cette date dans les recherches en ligne ne transforme pas ce modèle historique en prévision de catastrophe.

La fin du monde du 13 novembre vient d’un modèle de 1960

Le texte existe bien. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora et Lawrence W. Amiot l’ont publié le 4 novembre 1960. Les trois chercheurs travaillaient au département de génie électrique de l’université de l’Illinois, à Urbana. Leur étude portait sur la population humaine, pas sur une menace astronomique.

Son sous-titre posait une condition essentielle : la population approcherait l’infini si elle continuait à croître comme durant les deux millénaires précédents. Les auteurs avaient rassemblé 24 estimations démographiques, couvrant approximativement le début de notre ère jusqu’à 1958. Ils ajustaient une fonction à ces données, puis la prolongeaient.

Le calcul conduisait à une échéance autour de 2026, assortie d’une incertitude de plusieurs années. Le jour précis mis en avant dans le titre ne constituait donc pas une date de catastrophe mesurée avec une précision quotidienne. Le résultat dépendait du maintien des hypothèses du modèle.

Une croissance qui devait accélérer sans limite

Les auteurs ne se contentaient pas d’imaginer une population augmentant régulièrement. Ils s’intéressaient à une croissance toujours plus rapide. Leur raisonnement accordait une place centrale aux capacités humaines de communication et de coopération. Une population plus nombreuse pouvait, selon cette hypothèse, mieux résoudre les obstacles à son développement.

L’historien Alan MacEachern, de l’université Western au Canada, a revisité cet épisode dans un texte diffusé le 9 novembre. Il rappelle que l’étude a suscité des critiques scientifiques, mais aussi une attention durable. Ses projections démographiques sont restées proches des observations pendant une partie des décennies suivantes.

Cette concordance n’a pas duré. Selon son analyse, la population mondiale a commencé à s’écarter nettement des prévisions autour de 1993. Les naissances n’ont pas suivi l’accélération illimitée supposée. L’historien replace ainsi la publication dans les inquiétudes démographiques du milieu du XXe siècle, plutôt que dans une annonce valable pour aujourd’hui.

Les projections de l’ONU décrivent une autre trajectoire

Les perspectives démographiques des Nations unies publiées en 2024 envisageaient une population mondiale passant de 8,2 milliards cette année-là à environ 10,3 milliards au milieu des années 2080. Après ce maximum, elles prévoyaient un léger recul, vers 10,2 milliards à la fin du siècle. Ces valeurs sont des projections, non des comptages futurs garantis.

Cette trajectoire ne ressemble pas à une courbe qui deviendrait infinie en novembre 2026. Elle tient notamment compte de l’évolution de la fécondité. Dans cette édition, l’ONU estimait la moyenne mondiale à 2,25 naissances vivantes par femme, soit environ un enfant de moins qu’une génération auparavant.

Un ralentissement de la croissance ne signifie toutefois pas que la population mondiale diminue déjà. Dans le scénario présenté par l’ONU, le nombre d’habitants continue d’augmenter pendant plusieurs décennies avant d’atteindre son maximum.

Une date recherchée, pas une nouvelle découverte

Le 13 novembre au matin, Google Trends affichait la requête allemande associant cette date à la fin du monde parmi les tendances actives. Le seuil indiqué atteignait 100 000 recherches en Allemagne et 2 000 en Suisse sur la période des dernières 24 heures. Ces indications concernent des recherches regroupées, pas le nombre de personnes adhérant à cette affirmation.

L’événement du jour est donc le retour d’une ancienne échéance dans l’attention publique. L’étude a 66 ans ; sa date de publication reste le 4 novembre 1960. Son modèle ne fournit aucune nouvelle preuve d’une catastrophe attendue ce vendredi.

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