Liban : contrat signé pour le laboratoire du médicament

Le ministère de la Santé et l’Université libanaise ont signé, le 12 novembre 2026, l’accord destiné à créer un laboratoire central de référence pour les médicaments. Rakan Nassereddine prévoit son ouverture début 2027 sur le campus de Hadath, avec un premier équipement financé par un don de la Banque mondiale. Le lendemain, le ministre a replacé ce projet dans une politique de contrôle des produits pharmaceutiques et de qualité hospitalière. La signature constitue une étape nouvelle, distincte de la mise en service.

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Le projet de laboratoire central du médicament franchit une nouvelle étape au Liban. Le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, et le président de l’Université libanaise, Bassam Badran, ont signé le 12 novembre 2026 une convention de coopération pour créer un laboratoire de référence chargé de la sécurité, de la qualité et de l’efficacité des préparations pharmaceutiques. Le ministre prévoit son ouverture au début de 2027, dans la cité universitaire Rafic-Hariri à Hadath.

Vendredi 13 novembre, lors d’un forum consacré à la qualité des soins, Rakan Nassereddine a de nouveau évoqué ce contrat signé la veille. Il l’a présenté comme l’un des instruments de sa politique de contrôle des médicaments, aux côtés de nouvelles règles d’évaluation et de décisions de suspension concernant certains produits.

De l’annonce à la convention avec l’Université

Le 5 novembre, le ministre avait annoncé la signature prochaine d’un accord avec l’Université libanaise. Les deux institutions avaient déjà examiné, le 2 novembre, les préparatifs administratifs et techniques du projet. La convention du 12 novembre concrétise donc une étape institutionnelle qui restait alors à accomplir.

Lors de la signature, Rakan Nassereddine a indiqué qu’un don de la Banque mondiale serait mobilisé pour équiper le laboratoire dans une première phase. Aucun montant n’a été précisé dans cette annonce. Le calendrier annoncé porte sur le début de l’année 2027 : il ne correspond pas à une ouverture déjà réalisée, ni à une date précise de démarrage des analyses.

Le ministre rattache le projet à la décision numéro 8 du Conseil des ministres, datée du 29 octobre 2025. Il lui assigne un rôle dans l’analyse et l’enregistrement des médicaments, ainsi que dans la vérification de leur qualité. Il entend en faire un appui technique au ministère et à l’Agence nationale du médicament, au bénéfice de la production locale comme des produits importés.

Un laboratoire adossé aux compétences universitaires

Pour Bassam Badran, la coopération doit mobiliser les chercheurs, médecins et spécialistes de l’Université libanaise au service de la santé publique. Le président de l’établissement a affirmé l’engagement de l’université à mettre ses moyens scientifiques et humains à disposition et à développer un outil durable, capable de suivre les évolutions techniques.

La cérémonie de signature a notamment réuni des responsables des facultés de médecine, de pharmacie, de santé publique et de sciences, ainsi que des représentants des professions du médicament et de la commission parlementaire de la Santé.

Le 13 novembre, Rakan Nassereddine a rappelé que le pays était privé de son laboratoire central pharmaceutique depuis plus de trente ans. La création du nouvel outil doit, selon lui, permettre de contrôler la qualité et l’efficacité des médicaments. Sa mise en service reste l’étape suivante du projet.

Des règles d’évaluation et des produits suspendus

Au forum de vendredi, organisé par le ministère à l’occasion de la Journée mondiale de la qualité, Rakan Nassereddine a détaillé deux autres mesures. Il a annoncé l’actualisation des directives et critères destinés à soumettre chaque médicament entrant au Liban à une évaluation conforme aux standards de l’Organisation mondiale de la santé.

Il a également fait état de décisions de suspension concernant certains produits pharmaceutiques, dans l’attente de leur examen selon les critères retenus. Le ministre n’a pas donné, dans ce discours, de noms commerciaux ni de liste de produits. Cette annonce ne désigne donc pas une catégorie entière de traitements comme dangereuse.

La qualité hospitalière sous contrainte budgétaire

Le ministre a étendu cette priorité aux hôpitaux. Il a annoncé que son département était disposé à prendre en charge le coût nécessaire à tout hôpital public choisissant de s’engager dans un processus d’accréditation et de classification. Cette démarche demeure volontaire. La perspective de la rendre obligatoire a été évoquée, sans annonce d’une nouvelle obligation applicable immédiatement.

Rakan Nassereddine a aussi mentionné le renforcement du contrôle médical, avec davantage de médecins contrôleurs, une nouvelle répartition de leurs missions et une rotation entre eux. Il estime les besoins de couverture sanitaire à environ un milliard de dollars, pour une enveloppe disponible au ministère ne dépassant pas 300 millions de dollars. Ces montants sont ceux avancés par le ministre lors du forum.

Dans ce cadre contraint, le laboratoire de Hadath doit apporter une capacité technique supplémentaire au contrôle pharmaceutique. L’accord est signé et un horizon d’ouverture a été annoncé ; l’équipement du site puis le lancement effectif des analyses détermineront la traduction opérationnelle de ce partenariat.

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