Royaume-Uni : deux hommes coupables d’espionnage

Deux ressortissants iraniens ont été reconnus coupables à Londres le 12 novembre. Les peines sont attendues le 17 décembre ; un troisième prévenu a été acquitté.

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Deux ressortissants iraniens ont été reconnus coupables, le 12 novembre, d’avoir aidé un service de renseignement étranger en surveillant des personnes au Royaume-Uni. Le verdict a été rendu à Woolwich Crown Court, à Londres, après six semaines de procès. Les peines seront prononcées le 17 décembre à l’Old Bailey.

Mostafa Sepahvand, 41 ans, et Farhad Javadi Manesh, 46 ans, ont été déclarés coupables au titre de la loi britannique sur la sécurité nationale de 2023. Un troisième prévenu, Shapoor Qalehali Khani Noori, 57 ans, a été acquitté de toutes les charges.

Des verdicts distincts pour les deux hommes

Sepahvand a également été reconnu coupable d’actes préparatoires visant à commettre des violences graves. Manesh a été acquitté du chef distinct portant sur la préparation de violences par d’autres personnes. Leur responsabilité pénale ne se résume donc pas à un verdict identique sur l’ensemble des accusations.

Selon le parquet, Sepahvand reconnaissait les actes de surveillance, mais soutenait avoir agi sous la contrainte, par crainte des conséquences d’un refus. Manesh affirmait que les photographies avaient été prises dans le cadre d’une recherche de logement, indique la police.

Une surveillance entre 2024 et 2025

La Metropolitan Police situe les repérages, la surveillance et les recherches en sources ouvertes entre août 2024 et mars 2025. Les personnes visées comprenaient deux journalistes d’une chaîne persanophone critique du pouvoir iranien, un avocat travaillant pour UK Lawyers for Israel et un professionnel de la production audiovisuelle.

Les enquêteurs ont exploité 534 gigaoctets de données, dont des messages, vidéos, photographies et notes vocales. Une partie importante a dû être traduite du persan. Les documents retrouvés contenaient notamment des informations sur les lieux de travail et les véhicules des personnes surveillées.

Le parquet décrit Sepahvand comme l’interlocuteur principal de contacts en Iran, tandis que Manesh lui transmettait des images et des renseignements. La police rattache ces contacts aux Gardiens de la révolution. Les trois hommes avaient été arrêtés le 3 mai 2025.

La peine sera fixée en décembre

Dans les éléments présentés par le parquet figure un message où Sepahvand réclamait 150 000 livres pour s’en prendre mortellement à une cible. Les autorités britanniques estiment que les arrestations ont empêché des violences. Cette appréciation ne signifie pas qu’une attaque ait effectivement eu lieu dans cette affaire.

Le procès aboutit ainsi à deux déclarations de culpabilité, mais aussi à des acquittements que le verdict oblige à distinguer. L’audience du 17 décembre déterminera les sanctions infligées aux deux hommes reconnus coupables ; aucune durée de prison n’a encore été annoncée dans les communiqués du parquet et de la police.

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