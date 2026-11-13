Gel dans la Békaa : les récoltes tardives touchées

Le gel a endommagé les cultures de plein champ et les pommes de terre tardives dans la Békaa. Ibrahim Tarshishi et Antoine Hoyeck alertent sur les pertes subies par les producteurs, tandis que les grossistes de Qab Elias décrivent une contraction des arrivages. Les professionnels réclament une meilleure protection contre les catastrophes agricoles. Les autres bassins de production et les cultures sous serre peuvent apporter des volumes supplémentaires, sans remplacer immédiatement les récoltes détruites dans la plaine.

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Le gel dans la Békaa a endommagé les cultures de plein champ et la récolte tardive de pommes de terre. Des responsables agricoles décrivent des pertes importantes après plusieurs nuits froides en novembre. Ils alertent aussi sur une baisse des arrivages de légumes. Les estimations disponibles restent celles des professionnels, sans bilan national consolidé.

Les pommes de terre tardives parmi les cultures touchées

Ibrahim Tarshishi, responsable syndical agricole, estime que les pertes dépassent 30 % de la production attendue de pommes de terre tardives, dites « laqis ». Dans ses déclarations rapportées le 13 novembre, il évoque environ 15 000 tonnes perdues. Ce chiffre porte sur le rendement attendu de cette campagne, pas sur toute la production annuelle libanaise.

Il décrit cinq jours successifs de gel, pendant trois à quatre heures par jour, qui ont réduit le rendement des parcelles au moment où les producteurs attendaient leur récolte.

Le gel dans la Békaa fragilise la fin de saison

Dans un entretien publié le 10 novembre, Tarshishi signalait déjà des destructions parmi les cultures exposées : courgettes, concombres, tomates, haricots et aubergines. Il décrivait des plantes entièrement endommagées, ainsi qu’une baisse du volume attendu de pommes de terre.

Cette alerte intervient alors que la campagne maraîchère de plein champ approche de son terme dans la Békaa. Les producteurs sous serre peuvent prolonger certaines cultures. Tarshishi estime cependant que les volumes disponibles sous abri, dans la plaine et sur le littoral, ne suffiront pas à remplacer les récoltes perdues.

Le responsable agricole souligne aussi le poids des dépenses engagées avant le gel : semences, engrais, traitements, irrigation et carburant des pompes. La destruction d’une culture prive ainsi le producteur d’une recette attendue après plusieurs mois de dépenses. Elle ne fait pas disparaître les frais déjà supportés.

Des arrivages réduits au marché de Qab Elias

Omar Hatoum, représentant des grossistes en fruits et légumes, décrit également une forte contraction des arrivages à Qab Elias. Certains produits deviennent difficiles à trouver, notamment les haricots, les courgettes, les choux et les poivrons. Ce recul des livraisons concerne un centre de distribution où s’approvisionnent des commerçants.

La pression sur les prix dépend désormais des quantités que pourront fournir les autres bassins de production. Tarshishi rappelle que les difficultés précédentes de commercialisation avaient découragé une partie des producteurs d’étendre leurs surfaces. Les cultures déjà plantées sur le littoral ne peuvent donc pas être augmentées immédiatement pour répondre à ce manque.

Les organisations agricoles réclament une protection

Dans un communiqué du 12 novembre, Antoine Hoyeck, président de l’Association des agriculteurs libanais, a lui aussi dénoncé les pertes provoquées par le gel. Il réclame un dispositif d’indemnisation face aux catastrophes agricoles et critique l’insuffisance de la protection publique. Son organisation avance des surfaces sinistrées importantes, sans fournir dans ce communiqué un inventaire détaillé par commune et par culture.

Ces demandes mettent en jeu deux besoins distincts : anticiper les épisodes dangereux et soutenir les exploitations après une perte de récolte. Une alerte permet de préparer des mesures adaptées aux cultures et aux installations disponibles. L’indemnisation répond, elle, aux revenus perdus et aux dépenses déjà engagées.

Une campagne d’automne importante pour l’approvisionnement

Le portail public LEBTRADE situe la récolte libanaise tardive de pommes de terre entre octobre et décembre. Il identifie la Békaa et l’Akkar parmi les principales zones productrices, avec des calendriers différents selon les régions. Cette diversité permet d’étaler l’offre, sans rendre les bassins agricoles interchangeables à court terme.

Les pommes de terre servent principalement à la consommation fraîche. Elles alimentent aussi les échanges avec les marchés régionaux, notamment le Koweït, les Émirats arabes unis, Oman, la Turquie et le Qatar. Pour les agriculteurs touchés par le gel, l’enjeu immédiat reste la quantité commercialisable à la fin de cette récolte.

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