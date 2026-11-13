Autisme à l’USJ : soins et inclusion au programme

La cinquième journée universitaire sur les troubles du spectre de l’autisme est organisée par l’USJ ce vendredi 13 novembre 2026. À partir de 14 h, les interventions annoncées abordent les prises en charge, le diagnostic tardif, l’évaluation et les soins dentaires. Une seconde session, dès 16 h 15, porte sur l’accompagnement pédagogique et l’inclusion scolaire au Liban. L’entrée est libre à l’auditorium Raymond et Aïda Najjar de la Faculté de médecine ; la clôture est annoncée à 18 h 15.

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L’Université Saint-Joseph de Beyrouth organise ce vendredi 13 novembre 2026 sa cinquième journée universitaire consacrée aux troubles du spectre de l’autisme. Après une matinée dédiée notamment au dépistage et à la clinique, l’après-midi doit aborder les soins, le diagnostic tardif et l’inclusion scolaire. L’entrée est libre à l’auditorium Raymond et Aïda Najjar, à la Faculté de médecine de l’USJ.

Pour les personnes qui souhaitent rejoindre la rencontre cet après-midi, deux séquences sont annoncées : les prises en charge de 14 h à 16 h, puis l’éducation et les structures libanaises de 16 h 15 à 18 h 15. Tous les horaires indiqués sont ceux de Beyrouth. Il s’agit du programme annoncé par l’université, et non d’un compte rendu des interventions.

Autisme : soins et diagnostic tardif dès 14 h

La première session de l’après-midi associe plusieurs disciplines. Isabelle Amado doit intervenir depuis Paris par visioconférence sur la réhabilitation psychosociale. À 14 h 30, Eliane Abureili Besson abordera le diagnostic tardif et ses conséquences.

Deux présentations suivront : à 15 h, Nidal Nakad, Dima Atieh et Edith Kouba Hreich traiteront de l’évaluation des comportements autistiques et de la validation au Liban des outils ECA2 et ECA-P. À 15 h 30, Léa Nakhle présentera un travail sur l’ergothérapie et les soins dentaires chez l’enfant avec un trouble du spectre de l’autisme, autour d’un kit sensoriel.

Ces intitulés annoncent les thèmes des communications. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à l’efficacité d’une intervention ni de connaître les résultats des travaux présentés.

L’école et l’accompagnement à partir de 16 h 15

Après une pause de quinze minutes, la dernière séquence portera sur l’éducation, les écoles et les centres au Liban. Micheline Khoury El Yammine ouvrira cette partie sur l’accompagnement pédagogique des élèves concernés. Maria Mamva doit ensuite présenter une évaluation des connaissances sur l’autisme chez les enseignants et dans la population libanaise.

La fin de l’après-midi donnera une place à l’expérience associative et scolaire. Une intervention d’Anita El Hage est annoncée autour des cinquante ans de SESOBEL, avant celle de Zeina Boustany sur l’inclusion dans les écoles. La clôture figure au programme à 18 h 15.

Les informations pour s’y rendre aujourd’hui

La rencontre a lieu à la Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph, dans l’auditorium Raymond et Aïda Najjar. L’affiche officielle indique une entrée libre. Pour une précision pratique, la faculté publie le numéro +961 1 421 235 et l’adresse fm@usj.edu.lb.

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