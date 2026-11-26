1941 : quand Catroux proclame l’indépendance du Liban
Le 26 novembre 1941, Georges Catroux proclame l’indépendance du Liban au nom de la France libre. Trois jours plus tard, de Gaulle confirme que le mandat reste en vigueur en droit. Retour sur cette indépendance proclamée avant d’être reconnue. Archives : Australian War Memorial. Voix de synthèse et sous-titres Libnanews.
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