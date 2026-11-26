Un couple a été tué à Deir al-Balah et six personnes dans la ville de Gaza, selon deux hôpitaux. Le gouvernement israélien annonce la mort d’un responsable du Hamas.

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Un couple a été tué à Deir al-Balah et six personnes dans la ville de Gaza, selon deux hôpitaux. Le gouvernement israélien annonce la mort d’un responsable du Hamas.

Trois frappes israéliennes ont fait huit morts palestiniens dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 novembre 2026. Les hôpitaux Al-Aqsa et Al-Shifa ont recensé les victimes dans deux secteurs distincts : le centre de la bande de Gaza et la ville de Gaza, plus au nord. Il s’agit du bilan de ces trois frappes signalées par les hôpitaux, et non d’un relevé pour l’ensemble du territoire sur vingt-quatre heures.

Une frappe sur un appartement à Deir al-Balah

À Deir al-Balah, les responsables de l’hôpital Al-Aqsa signalent la mort d’un homme et de son épouse dans un appartement. Dans un communiqué conjoint diffusé jeudi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Israel Katz, disent que leur armée a tué Khaled Abou Nada au cours de la nuit. Ils le présentent comme un responsable des dossiers économiques et éducatifs du Hamas à Gaza. Il n’y a pas lieu d’ajouter ce décès aux huit annoncés par les hôpitaux.

À Gaza-ville, l’hôpital Al-Shifa a comptabilisé trois morts dans chacune de deux frappes distinctes. L’armée israélienne affirme avoir visé trois personnes qu’elle qualifie de membres de groupes armés dans l’une de ces frappes, sans préciser leur identité dans les éléments rendus publics. Les informations disponibles jeudi matin ne permettent pas d’établir le statut de l’ensemble des victimes.

Les bombardements se poursuivent depuis l’accord d’octobre 2025

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies avait relayé le 18 novembre un bilan de 1 650 personnes tuées et 5 975 blessées depuis le cessez-le-feu d’octobre 2025, d’après le ministère de la Santé de Gaza. Ce relevé, antérieur de huit jours aux frappes de jeudi, ne comprend pas les décès signalés par Al-Aqsa et Al-Shifa et ne permet pas d’en déduire un nouveau total.

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