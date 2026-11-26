Vera von Lehndorff, connue sous le nom de Veruschka, est morte à Berlin le 24 novembre, à 87 ans. Mannequin des années 1960 et actrice dans « Blow-Up » de Michelangelo Antonioni, elle a ensuite développé avec Holger Trülzsch une œuvre photographique fondée sur la peinture corporelle et le camouflage.

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Vera von Lehndorff, connue sous le nom de Veruschka, est morte à Berlin le 24 novembre, à 87 ans. Mannequin des années 1960 et actrice dans « Blow-Up » de Michelangelo Antonioni, elle a ensuite développé avec Holger Trülzsch une œuvre photographique fondée sur la peinture corporelle et le camouflage.

Sa famille a confirmé le décès mercredi 25 novembre. Le nom de Veruschka reste associé aux grandes séries de mode des années 1960, notamment celles de Richard Avedon. Les expositions de ses travaux avec le photographe Holger Trülzsch éclairent un autre pan de sa carrière : les images dont elle était elle-même l’autrice.

De Vera von Lehndorff à Veruschka

Née en 1939 à Königsberg, en Prusse-Orientale (aujourd’hui Kaliningrad), Vera von Lehndorff grandit au château de Steinort, dans l’actuelle Pologne. Elle a cinq ans lorsque son père, Heinrich von Lehndorff-Steinort, est exécuté par le régime nazi à Berlin-Plötzensee, le 4 septembre 1944. Il avait pris part à la résistance qui organisa l’attentat manqué du 20 juillet contre Hitler.

En 1960, Barbara Niggl Radloff la photographie à la terrasse du café Cadore, à Munich. Le cliché, conservé au musée municipal de Munich, date du début de sa carrière. Les clients au premier plan brouillent les contours de la scène, tandis que Vera regarde vers l’objectif depuis une table en retrait.

Veruschka au café Cadore, à Munich, en 1960. Barbara Niggl Radloff / Münchner Stadtmuseum, collection de photographies, CC BY-SA 4.0. Photographie redimensionnée.

Sous son nom de scène, elle devient l’un des mannequins allemands les plus connus à l’étranger. Dans le numéro américain de Vogue du 1er mars 1967, Richard Avedon lui consacre une série de 25 pages. Le photographe la saisit en mouvement : ses poses donnent leur forme aux robes autant qu’elles les présentent. En 1968, Franco Rubartelli la photographie dans une saharienne à lacets d’Yves Saint Laurent, une autre image marquante de cette période.

Quelques minutes dans le Londres de « Blow-Up »

Michelangelo Antonioni la fait jouer dans Blow-Up, sorti en 1966. Elle apparaît sous son propre nom face à David Hemmings, qui incarne un photographe londonien. Leur séance de pose donne à voir la chorégraphie d’un studio de mode, avant que le film ne suive la piste d’une scène photographiée dans un parc. Blow-Up reçoit en 1967 le Grand Prix international du Festival de Cannes, nom que portait alors la Palme d’or.

Le corps peint, du studio aux murs de Hambourg

Dans les années 1970 et 1980, Veruschka et Holger Trülzsch réalisent ensemble plusieurs séries photographiques. Dans Mimicry-dress-art (1973), la peinture imite les vêtements et les deux artistes détournent les rôles du cinéma hollywoodien. Veruschka interprète tour à tour des personnages masculins et féminins, jouant avec les poses qu’exigeaient d’elle les magazines de mode.

Dans une série commencée en 1978 dans une ancienne halle à la criée de Hambourg, le décor prend le dessus. La peinture reprend les couleurs et les aspérités des murs, des portes et du métal. Le corps se fond dans cette surface et le spectateur doit chercher un détail, une main ou un contour, pour le retrouver. Une partie de ces travaux paraît en 1986 dans Transfigurations, avec un essai de Susan Sontag.

Veruschka revient parfois sur les podiums : en 2017, elle clôt le défilé d’Esther Perbandt à la Volksbühne, à Berlin, dans une tenue noire. De son vivant, le Musée régional de Prusse-Orientale a réuni un choix de ses performances photographiques avec Trülzsch dans l’exposition The Seen and the Unseen, présentée à Lunebourg du 25 avril au 18 octobre 2026.

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