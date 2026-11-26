Le régulateur américain a donné un feu vert conditionnel à Starmind. Les États-Unis n’autorisent pas un service mondial, mais l’Europe, la Chine et les pays sans lanceur partageraient les risques d’un déploiement massif.

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Le régulateur américain a donné un feu vert conditionnel à Starmind. Les États-Unis n’autorisent pas un service mondial, mais l’Europe, la Chine et les pays sans lanceur partageraient les risques d’un déploiement massif.

Le million est un plafond, pas une flotte

Le 25 novembre, le Bureau spatial de la Commission fédérale des communications américaine (FCC) a approuvé en partie le projet Starmind de SpaceX. Le groupe d’Elon Musk veut faire travailler des processeurs en orbite basse et renvoyer les résultats vers la Terre. La décision porte précisément sur les fréquences radio de secours qui permettraient de suivre et de piloter les satellites si leurs liaisons optiques faisaient défaut. Elle ne vaut ni autorisation mondiale de commercialiser le service ni feu vert sans condition pour l’ensemble des orbites envisagées.

La licence devient caduque si SpaceX ne respecte pas ses jalons : au moins un appareil opérationnel le 25 novembre 2033, 100 000 en 2035, 500 000 en 2038, puis un million en 2040. Dans l’intervalle entre les deux premiers jalons, passer d’un seul satellite à 100 000 représenterait en moyenne près de 137 mises en service par jour, si SpaceX attendait le premier délai. À titre de comparaison, l’Agence spatiale européenne (ESA) a recensé un peu plus de 4 000 nouvelles charges utiles mises en orbite en 2025 par l’ensemble des acteurs mondiaux. La comparaison mesure l’écart industriel à franchir, pas une prévision de lancement.

Une décision américaine, un coût partagé

L’ESA comptait environ 15 800 satellites encore fonctionnels le 17 novembre 2026. Le plafond accordé à SpaceX équivaut à plus de 60 fois cet inventaire mondial. Un déploiement même partiel augmenterait le nombre de rapprochements à surveiller. Pour un opérateur étranger, qu’il exploite un satellite météo, un instrument scientifique ou une petite constellation commerciale, programmer un évitement mobilise des équipes, peut consommer du carburant et impose parfois d’interrompre une observation. Rien ne garantit que ses moyens de surveillance ou sa marge de manœuvre soient comparables à ceux d’un groupe capable de remplacer ses appareils en série.

La FCC a accepté le plan de prévention des débris pour les appareils sous 600 kilomètres. Au-dessus, elle exige un dossier modificatif comprenant un plan final avant déploiement. Elle a aussi reporté sa décision sur la dérogation demandée par SpaceX pour certains modes de retrait en fin de vie. Le régulateur exige des bilans semestriels, dont le nombre de rapprochements et de rentrées. Ces données pourront rendre le risque mesurable ; elles ne créent pas de fonds pour payer les manœuvres des autres opérateurs. En droit international, la responsabilité de l’État de lancement est en principe absolue pour un dommage au sol ou à un aéronef en vol ; dans l’espace, elle dépend de la faute. Un coût d’exploitation supplémentaire sans collision n’est pas pour autant automatiquement indemnisé.

Les fréquences donnent aux autres pays un levier, pas un veto général

La FCC impose à SpaceX de respecter ses dépôts auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Dans les bandes de secours autorisées, l’entreprise ne bénéficie pas d’une protection contre les brouillages et ne doit pas en causer. Un brouillage préjudiciable documenté doit entraîner l’arrêt de l’opération en cause jusqu’à sa résolution. Pour les autres administrations, la coordination des fréquences et l’autorisation des stations au sol sont des moyens d’action concrets. Refuser une passerelle terrestre sur son territoire ne permet toutefois pas d’empêcher un satellite de le survoler, ni d’écarter les risques physiques en orbite.

Europe et Chine partent de positions différentes

L’Union européenne a porté à 348 satellites son projet IRIS², destiné notamment à sécuriser ses communications gouvernementales. Ce réseau ne fournit pas à lui seul un équivalent à Starmind : posséder une liaison satellite et posséder les processeurs qui exécutent les calculs sont deux choses différentes. Pour une administration européenne, le choix ne se résume donc pas à acheter de la bande passante. Il s’agit aussi de savoir où sont traitées ses données, qui contrôle les clés de chiffrement, quel droit régit le contrat et si le service peut être transféré à un autre fournisseur.

La Chine a déjà lancé, en mai 2025, un premier lot de douze satellites de calcul du programme piloté par Zhejiang Lab. Ce lancement établit l’existence d’une filière concurrente, non une capacité de calcul comparable à celle promise par SpaceX. Les pays qui ne disposent ni de lanceur ni d’un grand marché intérieur pourraient, eux, accéder à de nouvelles capacités sans construire tout de suite un grand centre de données. Mais si les fusées, les liaisons et le calcul dépendent du même fournisseur, le coût d’un changement d’opérateur augmente et la possibilité de négocier diminue. Pour ces pays, la portabilité des données et des logiciels compterait autant que le prix affiché.

Le solaire ne règle ni la chaleur ni le prix

En orbite, les panneaux solaires peuvent alimenter les machines, mais le vide ne refroidit pas un processeur par convection : la chaleur doit être évacuée par des radiateurs. Les équipements doivent aussi résister au rayonnement et rester économiquement utiles assez longtemps pour amortir leur mise en orbite. Pour certaines données captées dans l’espace, les traiter là-haut peut éviter des transferts volumineux. Pour l’entraînement de grands modèles alimentés par des données terrestres, il faut en revanche démontrer le débit entre machines, le coût de la liaison et la capacité à poursuivre les calculs quand une partie du matériel tombe en panne.

La FCC a fixé un calendrier de satellites, pas de puissance informatique. Son document ne donne ni tarif du calcul, ni consommation sur l’ensemble du cycle de vie, ni capacité commercialement disponible par pays. Le premier test du projet sera donc moins le nombre annoncé que la publication de mesures comparables : combien de calcul utile le premier lot fournit, pour quel coût, et avec combien de manœuvres ou de retraits imprévus.

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