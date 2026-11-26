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Le 26 novembre 1941, Georges Catroux proclame à Beyrouth l’indépendance du Liban au nom de la France libre. Le président Alfred Naccache parle d’une première étape. La lettre adressée quelques jours plus tard par de Gaulle aux Américains précise la limite de l’annonce : le statut juridique du mandat ne change pas.

En vidéo : de la proclamation à la reconnaissance du Liban

Montage Libnanews : voix off contemporaine et sous-titres en français. Si la lecture démarre en sourdine, activez le son dans le lecteur. Le film de juillet 1941 ne montre pas la proclamation du 26 novembre. Film F01119 et photographie du 11 novembre 1941 (021389) : Australian War Memorial, domaine public.

À Beyrouth, Naccache attend un transfert de pouvoirs

Le général Georges Catroux lit la proclamation dans la matinée du 26 novembre. À 13 heures, le consul général des États-Unis à Beyrouth, Cornelius Van H. Engert, en rend compte à Washington. Dans son télégramme, il consigne la réponse du président libanais, Alfred Naccache : le pays vient d’obtenir une première manifestation de sa souveraineté, mais le transfert de toutes ses prérogatives dépend encore d’un traité.

La France s’engage alors à garantir l’unité politique et l’intégrité territoriale du Liban. Naccache appelle les différentes régions et communautés à participer aux affaires de l’État, alors que la guerre empêche, selon lui, les institutions représentatives de fonctionner normalement. Dans ce discours, l’indépendance effective reste un objectif à atteindre, même après la proclamation.

La France libre reconnaît l’indépendance sans lever le mandat

L’annonce intervient après la campagne de l’été 1941, au cours de laquelle les Britanniques et les Forces françaises libres ont pris le contrôle du Levant aux dépens des forces de Vichy. La France libre a confié à Catroux les pouvoirs jusque-là exercés par le haut-commissaire. Le 27 septembre, il proclame l’indépendance de la Syrie. Deux mois plus tard, il annonce celle du Liban.

Le 29 novembre, de Gaulle expose sa position dans une lettre destinée à être portée à la connaissance de Washington. Il affirme que l’indépendance proclamée ne doit connaître, dans les faits, que les limites imposées par la guerre. Sur le plan juridique, sa lettre dit autre chose : l’acte de mandat reste inchangé. Selon de Gaulle, toute modification exige l’accord du Conseil de la Société des Nations, le consentement des États-Unis au titre de leur convention de 1924 avec la France, ainsi que la conclusion de traités avec les gouvernements du Levant.

Washington attend jusqu’en 1944

Le département d’État américain salue le 29 novembre 1941 les avancées vers l’indépendance, mais réserve sa reconnaissance formelle. La nuance compte : le communiqué américain accueille la déclaration sans lui donner la valeur d’une reconnaissance diplomatique. Les archives françaises décrivent elles aussi, à ce stade, un régime transitoire de collaboration politique.

La crise constitutionnelle de novembre 1943 change le rapport de forces. Le Parlement libanais vote la suppression des dispositions liées au mandat. Les autorités françaises arrêtent le président Béchara el-Khoury, le chef du gouvernement Riad el-Solh et plusieurs de leurs compagnons. Leur libération le 22 novembre devient la date que le Liban commémore.

Les États-Unis reconnaissent formellement l’indépendance libanaise le 8 septembre 1944, après un échange de notes avec Beyrouth sur les droits américains existants. Le 16 novembre, George Wadsworth présente ses lettres de créance. Près de trois ans séparent ces deux gestes diplomatiques de la déclaration lue par Catroux.

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