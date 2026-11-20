Des frappes russes ont fait trois morts et environ quinze blessés à Kyiv, selon la mairie. Trois ponts sont endommagés.

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Des frappes russes dans la nuit du 19 au 20 novembre ont fait trois morts et environ quinze blessés à Kyiv, selon un bilan provisoire publié vendredi matin par le maire Vitali Klitschko. Trois ponts ont été endommagés et la circulation entre les deux rives du Dnipro est perturbée.

Le maire a indiqué que sept blessés avaient été hospitalisés et que d’autres étaient pris en charge sur place. Les trois personnes décédées seraient, selon les premières informations de la mairie, des employés du service des eaux de la capitale. Ce bilan concerne l’attaque de la nuit, distincte des frappes de jeudi qui ont endommagé plusieurs missions diplomatiques.

La circulation perturbée entre les deux rives

La mairie a signalé des dégâts sur trois ouvrages et des restrictions de circulation sur certains d’entre eux. Elle a demandé aux habitants de limiter les déplacements en voiture aux trajets indispensables et aux employeurs de permettre le travail à distance lorsque c’est possible. Les premières communications municipales ne donnent pas de délai de retour à la normale.

Le maire a également annoncé qu’une infrastructure essentielle de la ville avait été endommagée. L’ampleur des dégâts et les conséquences pour les habitants restaient à établir dans les premiers bilans consultés.

Photo d’archives : rue de Kyiv lors d’une coupure électrique, le 25 novembre 2022. Bektour / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Elle ne montre pas les frappes du 20 novembre 2026. Habillage éditorial Libnanews.

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