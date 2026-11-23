À Paris II, le Liban obtient 4,4 milliards de dollars d’engagements. Le suivi du ministère des Finances distingue les promesses, les versements reçus pour gérer la dette et les opérations menées avec les banques libanaises.

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Le 23 novembre 2002, à Paris, le gouvernement de Rafic Hariri obtient des engagements pour refinancer une partie de la dette publique libanaise. Les 4,4 milliards de dollars annoncés couvrent deux usages différents : gérer la dette et financer des projets de développement. Le rapport publié six mois plus tard par le ministère libanais des Finances permet de suivre une partie de cet argent, de la promesse jusqu’au paiement des échéances.

À Paris, le Liban demande du temps pour rembourser

Jacques Chirac accueille le Premier ministre libanais et les délégations réunies à Paris. À la conférence de presse, le président français explique que le Liban a financé une bonne part de sa reconstruction par des emprunts coûteux et à échéance courte. Rafic Hariri présente l’appui international comme un soutien à son programme de redressement. Les deux gouvernements parlent alors de rendre la dette moins coûteuse à servir, pas de l’effacer.

Selon le ministère libanais des Finances, la dette publique avait atteint environ 32 milliards de dollars en novembre 2002, soit près de 185 % du produit intérieur brut selon son estimation de l’époque. Le problème était aussi celui du calendrier : à chaque échéance, le Trésor devait trouver de quoi régler le capital ou les intérêts, quitte à emprunter à nouveau. Emprunter à plus long terme permettait d’étaler ces remboursements ; emprunter à un taux plus bas devait diminuer le coût des nouvelles obligations.

Les 4,4 milliards annoncés ne sont pas un versement unique

Le ministère distingue 3,1 milliards de dollars d’engagements pour la réduction et la gestion de la dette et 1,3 milliard promis par des institutions et fonds multilatéraux pour des projets de développement. L’argent destiné aux projets n’était pas une enveloppe dont le Trésor pouvait disposer pour payer indifféremment ses créanciers. Le total annoncé à Paris additionnait des promesses, pas des montants déjà au compte de l’État.

Le premier exemple figure dans les écritures du ministère. Le 27 décembre 2002, le Liban émet pour 950 millions de dollars de titres à quinze ans, rémunérés à 5 % l’an. La Malaisie, Oman, les Émirats arabes unis et le Koweït y souscrivent. L’État reçoit des fonds mais contracte une nouvelle dette. L’opération change donc le coût et la date de remboursement des sommes empruntées ; elle ne transforme pas les titres en dons.

Ce que le ministère retrouve six mois plus tard

Dans son rapport de juin 2003, le ministère comptabilise environ 2,46 milliards de dollars reçus de pays et d’institutions participants, soit près de 80 % des engagements destinés à la gestion de la dette. Son tableau d’utilisation retrace environ 2,13 milliards affectés au paiement d’échéances de capital et d’intérêts, notamment sur les bons du Trésor en livres et les obligations en devises. Cette ventilation ne mesure pas le financement des projets de développement.

Les autorités libanaises traitent séparément les opérations conduites avec la Banque du Liban et avec les banques commerciales. Dans un cas, il s’agit notamment d’échanger des titres déjà détenus par la banque centrale. Dans l’autre, les banques souscrivent des titres à deux ans sans intérêt, en apportant des liquidités ou des titres selon le dispositif. Ces opérations intérieures ne sont pas des versements des partenaires étrangers.

Un an après Paris II, le FMI revient sur les autres volets du programme, dont l’amélioration des finances publiques et la réforme d’entreprises publiques déficitaires comme Électricité du Liban. Le suivi permet de distinguer l’effet mesurable du rendez-vous de Paris, qui a modifié le calendrier et le coût d’une partie de la dette, des réformes dont dépendait la capacité de l’État à éviter de reconstituer la même pression financière.

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