À Paris, Bercy recense 273 projets représentant 42,5 milliards d’euros pour Choose France. Sur ce total, 81 projets sont nouveaux et pèsent 14,9 milliards. Le dossier distingue les annonces des investissements déjà présentés et précise que le projet de 9,5 milliards d’Aéroports de Paris reste soumis à approbation du conseil.

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Le gouvernement recense 42,5 milliards d’euros de projets au sommet Choose France consacré aux entreprises françaises, lundi 23 novembre à Paris. Sur les 273 projets présentés, seuls 81 sont inédits. Ils représentent 14,9 milliards d’euros. Le montant total ne correspond donc ni à des annonces entièrement nouvelles ni à des dépenses effectuées le jour du sommet.

Choose France : ce que comptent les 42,5 milliards

Le dossier publié par le ministère de l’Économie distingue 192 projets déjà annoncés des 81 dévoilés à l’occasion du sommet. L’ensemble réunit des investissements décidés ou réalisés en 2026 : construction ou extension de sites, recherche et développement, achats auprès de sous-traitants en France et levées de fonds. Le ministère recense 253 entreprises à l’origine des 273 projets : une même entreprise peut en porter plusieurs.

Cette distinction vaut aussi pour la comparaison avec 2025. La première édition française avait présenté 151 annonces pour 30,4 milliards d’euros, dont une trentaine de projets nouveaux pour environ 10 milliards selon Bercy. La hausse des montants présentés d’une édition à l’autre ne mesure pas l’évolution de l’investissement de l’ensemble des entreprises françaises. Elle compare deux sélections et non les dépenses effectivement engagées par toutes les entreprises.

Le projet d’ADP reste soumis à son conseil

Le groupe Aéroports de Paris donne la mesure de l’écart entre un projet recensé et une dépense acquise. Bercy présente un projet de 9,5 milliards d’euros pour transformer les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly. Il concerne notamment les aménagements, les services aux passagers et la transition écologique. Le dossier indique que l’investissement reste soumis à l’approbation du conseil d’administration du groupe. Il ne permet pas de le ranger parmi les 81 projets inédits.

Le classement par nombre de projets place l’énergie, la transition et l’environnement en tête, avec 67 projets, devant le numérique (40) et l’agroalimentaire (37). Cette répartition concerne l’ensemble des projets recensés, et non les seules annonces nouvelles. Elle ne classe pas les secteurs par montant investi.

Une édition consacrée aux entreprises françaises

Ce rendez-vous est distinct de l’édition internationale de Choose France, qui s’est tenue à Versailles en juin. Le programme de lundi prévoit une séance plénière à 14 heures, heure de Paris, à la Cité internationale universitaire, avec le ministre de l’Économie Roland Lescure et le ministre délégué chargé de l’Industrie Sébastien Martin. Le dossier de presse donne le programme et les projets retenus ; il ne constitue pas un compte rendu du sommet ni un calendrier de versement.

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