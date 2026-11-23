En Espagne, l’organisme public CASA 47 a tiré au sort l’ordre d’examen des dossiers pour 638 logements abordables. Quelque 19 407 demandes ont été enregistrées. L’opération ne vaut pas attribution ni remise des clés. Une autre campagne de 442 logements est ouverte jusqu’au 26 novembre, selon le calendrier de l’organisme.

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L’organisme public espagnol CASA 47 a tiré au sort le 19 novembre l’ordre de traitement des demandes pour 638 logements à loyer abordable. Il a reçu 19 407 dossiers dans cinq communautés autonomes. Le tirage ne vaut ni attribution définitive ni remise des clés. Un autre appel, portant sur 442 logements, reste ouvert jusqu’au 26 novembre.

Du tirage au bail, plusieurs étapes restent à franchir

La Communauté valencienne concentre 398 des 638 logements du tirage. Les autres se trouvent en Galice (96), en Catalogne (93), en Navarre (34) et dans les Asturies (17). Les demandes ne se répartissent pas dans les mêmes proportions. La Catalogne en comptabilise 6 245, contre 9 850 en Communauté valencienne. Le total national du programme ne permet donc pas de connaître la pression sur chaque logement ni les chances d’un ménage donné.

Le procès-verbal notarié fixe l’ordre dans lequel CASA 47 examine l’admissibilité. Pour cet appel, l’établissement annonce notamment une condition de nationalité espagnole ou de séjour légal, une fourchette de ressources et l’absence de logement en propriété. La vérification précède l’attribution provisoire. La visite du logement peut ensuite précéder la signature du bail et la remise des clés. Aucune de ces étapes n’est interchangeable.

L’appel distinct, annoncé le 6 novembre, porte sur 442 logements dans six communautés autonomes. Il ne constitue ni une prolongation de la campagne qui vient de faire l’objet du tirage ni un chiffre de nouveaux emménagements. Les fiches du portail permettent de consulter les prix et les logements disponibles dans cet appel.

Les subventions aux futurs chantiers relèvent d’un autre dispositif

Le décret royal du 28 octobre prévoit jusqu’à 201,7 millions d’euros de subventions pour cofinancer des concessions de travaux. Le texte indique que cette enveloppe a déjà été transférée par le ministère à CASA 47. Ce transfert entre institutions ne signifie pas que l’argent a été versé aux concessionnaires ou que des logements sont sortis de terre.

Le périmètre de ce décret est d’environ 2 425 logements répartis sur 29 opérations, d’après les études de faisabilité citées. Ce chiffre exprime la capacité prévue des projets, pas la taille du parc effectivement livré. Les 638 logements du tirage, les 442 proposés dans l’autre appel et les 2 425 envisagés dans les opérations de travaux mesurent donc trois choses différentes. Pour suivre l’avancement de l’offre, il faut regarder séparément les crédits, les appels, les baux conclus et les remises de clés.

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