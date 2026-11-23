Volodymyr Zelensky a revendiqué lundi 23 novembre une attaque ukrainienne contre deux navires russes au large de la Libye. La mission de l’ONU en Libye avait demandé la veille une enquête indépendante sur les incidents à Benghazi et au large de la ville. La revendication établit la position de Kyiv. Elle ne tient pas lieu d’expertise sur le sort des deux bâtiments.

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Volodymyr Zelensky a revendiqué lundi 23 novembre une attaque ukrainienne contre deux navires russes au large de la Libye. La mission de l’ONU en Libye avait demandé la veille une enquête indépendante sur les incidents à Benghazi et au large de la ville. La revendication établit la position de Kyiv. Elle ne tient pas lieu d’expertise sur le sort des deux bâtiments.

La revendication change le dossier, pas la nature de la preuve

Le président ukrainien dit que la corvette russe a coulé et que le cargo a été touché. Ce sont deux affirmations différentes : la présidence ukrainienne ne dit pas, dans cette déclaration, que le cargo a coulé lui aussi. Elle présente l’opération comme une réponse à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Cette justification est celle d’une partie au conflit, pas une conclusion sur les circonstances de chacun des incidents.

Dimanche, les communiqués libyens avaient livré des versions successives : une institution publique avait évoqué un accident alors que les secours réservaient leur appréciation sur l’origine de l’explosion. La prise de parole de Kyiv constitue un fait nouveau. Elle ne permet pas d’attribuer à l’Ukraine tous les dégâts éventuellement signalés dans le secteur, ni d’établir un bilan humain.

Ce que montrent les images et ce qu’elles ne tranchent pas

Des images satellitaires commerciales décrites publiquement après l’explosion montrent un navire en feu, puis un bâtiment qui paraît en partie submergé. Même si une image documente un incendie ou un changement d’état visible, elle ne permet pas seule de déterminer qui en est responsable. Un bâtiment aperçu partiellement sous l’eau ne renseigne pas non plus, à lui seul, sur l’étendue des dégâts, les personnes présentes ou le sort définitif des deux navires revendiqués. Libnanews ne dispose pas d’une expertise indépendante de ces images.

L’ONU demande une enquête indépendante

La mission des Nations unies en Libye parle d’attaques au port de Benghazi et au large de la ville. Elle ne nomme pas de responsable dans son communiqué du 22 novembre. Elle demande une enquête immédiate, indépendante et transparente et dit être prête à aider les autorités libyennes. Elle appelle aussi à respecter la souveraineté de la Libye et à ne pas entraîner le pays dans un conflit extérieur.

La déclaration ukrainienne répond donc à une question, celle de la partie qui revendique l’opération. Le bilan humain, l’état des bâtiments et les circonstances exactes restent des questions distinctes, que ni cette déclaration ni les images commentées publiquement ne suffisent à régler.

Archive : front de mer de Benghazi en janvier 2009, sans rapport avec les incidents de novembre 2026. Jaw101ie / Wikimedia Commons, domaine public. Composition Libnanews.

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