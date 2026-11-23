Les rassemblements du 22 novembre dans le district de Nabatiyé ont remis le retour des habitants au premier plan. Une marche à Nabatiyé el-Faouqa ou un rassemblement des habitants de Zawtar el-Charkiyé dans le village voisin ne vaut pas annonce de réouverture. Les autorités chargées de l’accès, les municipalités et les services publics, et les enquêteurs de l’OIM ne répondent pas à la même question. Un point pour distinguer une visite, un service rétabli et un retour durable.

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Une visite dans son village n’est pas un retour durable. Les rassemblements de l’Indépendance, le 22 novembre dans le district de Nabatiyé, ont rappelé la demande des habitants de retrouver leurs maisons. Aucun avis officiel consulté n’annonce à cette occasion une réouverture générale. Pour comprendre ce qui a réellement changé, il faut distinguer l’accès, l’état des services et le retour des familles mesuré par l’Organisation internationale pour les migrations.

Retours au Sud-Liban : trois informations à ne pas confondre

Des habitants de Nabatiyé el-Faouqa ont marché dans leur localité dimanche. Ceux de Zawtar el-Charkiyé ont porté leur demande de retour lors d’un rassemblement organisé dans le village voisin de Zawtar el-Gharbiyé. Ces deux événements documentent une mobilisation. Le premier ne démontre pas que les logements sont habitables ; le second ne signifie pas que les autorités ont rouvert Zawtar el-Charkiyé.

Les deux Zawtar ne sont pas interchangeables. À la suite de l’accord-cadre annoncé en juin, Zawtar el-Gharbiyé a été retenue parmi les zones pilotes. Dans son rapport du 12 novembre, le secrétaire général de l’ONU indique que l’armée libanaise avait fait état de premiers retours dans cette localité en septembre, mais aussi d’un nouveau déplacement depuis des secteurs jusque-là considérés comme sûrs. La mesure porte sur une date et un village précis. Elle ne renseigne pas sur l’accès à Zawtar el-Charkiyé deux mois plus tard.

Ce que les autorités et les services locaux peuvent confirmer

Un communiqué daté des autorités compétentes peut préciser si un accès est ouvert et à quelles conditions. Les consignes de l’armée ne sont pas un état des logements. La municipalité ou le service concerné peut, de son côté, confirmer la reprise d’un service ou l’état d’un bâtiment public, sans que cela signifie que toute la commune est accessible ou que toutes les habitations sont sûres. Il faut vérifier le nom exact de la localité, la date et ce que l’avis dit réellement.

Les communiqués plus anciens aident à comprendre qui publie ces consignes, pas à déterminer leur validité aujourd’hui. En avril, le commandement de l’armée avait demandé aux habitants de différer leur retour dans des villages du Sud en raison de violations du cessez-le-feu. Cette consigne est datée : elle ne permet pas d’établir la situation commune par commune en novembre. Une présence ponctuelle, une cérémonie ou une publication tardive ne remplace pas un avis récent.

Les chiffres de mobilité ne donnent pas de feu vert

L’Organisation internationale pour les migrations recensait 304 520 personnes encore déplacées à l’intérieur du Liban au 28 octobre. Elle comptait 964 689 personnes ayant commencé à revenir dans leur communauté, une hausse de 10 % par rapport à fin septembre. Ces chiffres nationaux précèdent de plusieurs semaines les rassemblements de l’Indépendance. Ils ne mesurent ni le nombre de retours à Nabatiyé el-Faouqa le 22 novembre ni la possibilité de s’installer à Zawtar el-Charkiyé.

L’OIM établit cette photographie avec des informations recueillies auprès d’interlocuteurs locaux, dont des responsables municipaux, des mukhtars et des représentants de quartier. Son recensement ne certifie pas chaque habitation. Le dernier rapport de l’ONU sur le Sud cite notamment les destructions, la présence de munitions non explosées, les obstacles à l’accès aux services et la perte de revenus parmi les freins au retour. Un mouvement de population et le rétablissement des conditions de vie ne se mesurent pas de la même manière.

La question qui reste ouverte après le 22 novembre n’est donc pas de savoir si des habitants veulent rentrer. Ils l’ont dit. C’est de savoir, pour chaque commune, si un avis récent précise les conditions d’accès et si les services nécessaires pour y vivre ont repris.

Archives : Khiam vue depuis Marjayoun. Cette image ne représente ni Nabatiyé el-Faouqa ni les rassemblements du 22 novembre. François El Bacha / Libnanews.

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