Save the Children publie ce 19 novembre une analyse de l’exposition des enfants aux conflits et des entraves à l’aide humanitaire. Selon la cartographie de PRIO, 589 millions d’enfants vivaient à moins de 50 kilomètres de violences armées en 2025. Il ne s’agit pas d’un bilan de victimes. Le rapport s’appuie aussi sur des incidents vérifiés par l’ONU, dont 8 322 refus d’accès humanitaire. Dates, définitions et méthodes expliquent pourquoi les indicateurs doivent être lus séparément.

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Près d’un enfant sur quatre vivait à proximité d’un conflit armé en 2025. Save the Children publie ce 19 novembre une nouvelle analyse qui évalue cette population à 589 millions. Ce chiffre mesure une exposition géographique, non un nombre de victimes. L’organisation alerte également sur les obstacles à l’aide humanitaire : 8 322 incidents de refus d’accès aux enfants ont été vérifiés par les Nations unies pour l’année 2025.

589 millions d’enfants à proximité des conflits

Le rapport Stop the War on Children: Changing the Odds combine deux ensembles de données. Le premier vient du Peace Research Institute Oslo, ou PRIO. Il estime combien d’enfants vivent dans une zone située à moins de 50 kilomètres d’un événement conflictuel meurtrier, durant une année donnée. Le second rassemble les violations contre les enfants documentées et vérifiées par l’ONU.

Ces indicateurs ne sont pas interchangeables. Les 589 millions d’enfants recensés par la cartographie ne sont pas autant d’enfants tués, blessés ou personnellement visés. Ils vivent à proximité de violences organisées. L’estimation ne signifie pas davantage que chacun a subi une attaque à son domicile.

La proportion atteint 23,4 % de la population enfantine mondiale. C’est le niveau le plus élevé de cette série, qui remonte à 1990. L’estimation progresse de 7 % par rapport au chiffre révisé pour 2024. Le mot « révisé » importe : comparer cette édition à un ancien chiffre publié sans tenir compte des corrections peut produire une évolution différente.

La mesure reste plus précise que le simple fait de résider dans un pays en conflit. Selon le rapport, environ 1,5 milliard d’enfants vivaient dans un tel pays en 2025. Mais les combats ne couvrent pas nécessairement tout son territoire. Le rayon de 50 kilomètres permet de distinguer la proximité des violences de l’appartenance à un État touché par la guerre.

Une nouvelle analyse, pas un nouveau bilan de l’ONU

La publication de novembre ne doit pas être confondue avec celle du rapport annuel du secrétaire général des Nations unies. Ce document, référencé A/80/723-S/2026/357, porte la date du 16 juin 2026 et couvre janvier à décembre 2025. Save the Children en propose aujourd’hui une analyse, complétée par des comparaisons historiques et les estimations de PRIO.

L’ONU souligne que ses chiffres ne représentent pas toute l’ampleur des violations. L’insécurité, les restrictions d’accès et les difficultés de vérification limitent le recensement. Certains faits commis plus tôt, mais vérifiés seulement en 2025, entrent aussi dans les données de cette année. Une date de vérification n’est donc pas toujours une date de commission.

Le nombre de violations ne se confond pas non plus avec celui des enfants concernés. Une même personne peut subir plusieurs violations. Additionner sans précaution des enfants, des attaques et des incidents d’accès donnerait un total sans signification homogène.

L’aide refusée, presque une fois par heure

L’accès humanitaire constitue l’un des principaux angles du travail de l’ONG. Dans un communiqué publié le 18 novembre, associé au document distinct Access Restricted: Delivering Aid Against the Odds, Save the Children compare 509 incidents vérifiés en 2015 à 8 322 en 2025. Le nombre a ainsi été multiplié par environ seize en dix ans.

L’expression « presque chaque heure » résume une moyenne annuelle. Elle ne décrit pas une observation en temps réel, ni un enfant privé d’aide à chaque heure précise. Un incident peut toucher plusieurs enfants et recouvrir des situations très différentes. Les obstacles comprennent les restrictions de circulation, les entraves administratives ou les violences contre les personnes, les locaux et les biens humanitaires.

Le total de 8 322 concorde avec le rapport onusien. Le communiqué de l’ONG indique que les incidents se concentrent notamment dans le territoire palestinien occupé, en Libye et en Ukraine. Cette concentration ne permet pas d’ignorer les autres situations, mais elle interdit aussi de présenter la hausse comme uniformément répartie dans le monde.

Pourquoi les totaux diffèrent selon les rapports

Save the Children retient 38 967 violations dans son analyse de 2025. Ce total diffère des 38 558 présentées dans le rapport de l’ONU. L’organisation explique son choix méthodologique : elle ajoute les usages militaires d’écoles et d’hôpitaux à la catégorie des attaques contre ces établissements. Elle ne conserve en outre que les violations rattachées à une catégorie précise.

La part de plus de 21 % attribuée aux refus d’accès humanitaire se rapporte donc au total utilisé par l’ONG. Elle ne représente pas la proportion des 589 millions d’enfants qui auraient personnellement subi un refus d’aide. Ces chiffres mesurent deux réalités distinctes : une population exposée à proximité de conflits et des incidents vérifiés.

Les limites du recensement ont aussi une portée pratique. Quand les équipes ne peuvent accéder à une zone, elles peinent à fournir l’aide, mais aussi à documenter les atteintes. Une diminution des faits vérifiés ne suffit donc pas, à elle seule, à démontrer une amélioration de la situation.

Protéger les enfants au-delà du décompte

Le rapport appelle à agir sur trois plans : respecter les normes de conduite des hostilités, demander des comptes aux responsables et renforcer concrètement la protection et le rétablissement des enfants. Save the Children insiste sur la continuité des services, la formation des personnels, l’accès humanitaire et des financements prévisibles.

La cartographie de PRIO et le suivi des violations répondent ainsi à des questions différentes. La première indique où vivent les enfants proches des violences. Le second documente des atteintes qui ont pu être vérifiées. Entre ces deux échelles, l’accès à une école, à des soins et à une assistance dépend encore de la possibilité effective de faire parvenir des personnes et des fournitures jusqu’aux populations.

Photo d’archive : Jabaliya, bande de Gaza, 31 mai 2024. Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Illustration du contexte humanitaire, sans représentation d’un incident précis recensé en 2025. Habillage éditorial Libnanews sous la même licence.

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