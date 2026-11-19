La Commission européenne confirme ce 19 novembre une cyberattaque assistée par des outils d’intelligence artificielle, détectée le 22 octobre et confirmée le 26. La plupart des applications temporairement suspendues ont été rétablies, mais l’enquête se poursuit. Le porte-parole ne précise ni les auteurs ni le rôle exact de l’outil utilisé. Sa déclaration sur les données concerne le personnel dans son ensemble et ne permet pas d’exclure toute fuite. L’incident doit être distingué de celui révélé en mars.

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La Commission européenne a confirmé ce jeudi 19 novembre une cyberattaque assistée par des outils d’intelligence artificielle. Détectée le 22 octobre puis confirmée le 26 après de premières vérifications, cette campagne reste sous investigation. Son porte-parole Thomas Regnier n’a identifié publiquement ni ses auteurs ni son ampleur.

Des applications rétablies, une enquête ouverte

Plusieurs applications ont été temporairement désactivées par précaution. La plupart ont été rétablies. La Commission reste en contact avec le CERT-EU et le Contrôleur européen de la protection des données. Elle ne confirme pas que la campagne est terminée.

Concernant les données, la formulation officielle est limitée : à ce stade, aucune preuve d’une violation touchant le personnel de la Commission dans son ensemble n’a été détectée. Cela n’équivaut pas à exclure toute fuite.

Le rôle précis de l’IA reste indéterminé

Le porte-parole confirme l’emploi d’un outil d’IA accessible au public, sans le nommer. Il ne précise pas les opérations qu’il aurait effectuées. Il indique également ne pas avoir connaissance d’une demande de rançon.

Ces déclarations ne permettent donc pas de présenter l’attaque comme une opération entièrement autonome. L’emploi d’un outil, l’attribution d’une campagne et l’évaluation de ses conséquences sont trois questions différentes. Les éléments rendus publics ne les résolvent pas toutes.

Un dossier distinct de l’attaque de mars

Il ne faut pas confondre cette campagne avec l’incident touchant l’infrastructure d’hébergement de sites de la Commission, révélé en mars. Dans une réponse au Parlement européen datée du 23 juin, la vice-présidente exécutive Henna Virkkunen avait indiqué que cette autre attaque concernait un service d’hébergement cloud. Elle mentionnait 39 clients internes et 18 autres entités européennes affectés.

Ces nombres décrivent le périmètre du dossier de mars, pas celui de l’incident détecté en octobre. Ils ne peuvent servir à chiffrer la nouvelle campagne. L’étendue des conséquences de celle-ci reste à établir.

Photo d’archive : Berlaymont, Bruxelles. Jai79 / Pixabay, fonds Libnanews présent depuis mars 2019 ; date de prise de vue inconnue. Habillage éditorial Libnanews.

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