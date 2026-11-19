Walmart relève ses objectifs annuels après une hausse de 5,2 % de ses revenus trimestriels. Le commerce en ligne progresse, mais le bénéfice net recule. Les résultats publiés le 19 novembre concernent le trimestre clos le 31 octobre 2026. Ventes comparables, bénéfices ajustés et chiffres publiés mesurent des réalités différentes.

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Walmart relève ses objectifs annuels après avoir annoncé, le 19 novembre, des revenus trimestriels de 188,8 milliards de dollars, en hausse de 5,2 %. Le troisième trimestre de l’exercice fiscal 2027 s’est achevé le 31 octobre 2026.

Le commerce en ligne progresse, le bénéfice net recule

Les ventes en ligne augmentent de 17 % dans le monde et de 23 % chez Walmart U.S. Le bénéfice net attribuable au groupe baisse toutefois de 19,5 %, à 4,945 milliards de dollars. Le bénéfice dilué publié atteint 0,62 dollar par action, contre 0,65 dollar après ajustement.

Walmart relève ses prévisions

Pour l’ensemble de l’exercice, le distributeur vise désormais une croissance des ventes nettes de 4,9 % à 5,2 %, à changes constants. Il attend un bénéfice ajusté par action de 2,84 à 2,89 dollars, contre 2,80 à 2,87 dollars auparavant. Ces fourchettes restent des objectifs, non des résultats acquis.

Illustration : magasin Walmart à Onalaska, Wisconsin, le 8 juin 2024. Archive : Wikideas1, Wikimedia Commons, CC0. Habillage Libnanews.

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