Au Liban, le cancer de la prostate occupe le premier rang des cancers masculins dans les estimations GLOBOCAN 2024 du Centre international de recherche sur le cancer. La fiche nationale, publiée dans sa version de septembre 2026, estime à 1 411 le nombre de nouveaux cas en 2024, soit 15,8

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Au Liban, le cancer de la prostate occupe le premier rang des cancers masculins dans les estimations GLOBOCAN 2024 du Centre international de recherche sur le cancer. La fiche nationale, publiée dans sa version de septembre 2026, estime à 1 411 le nombre de nouveaux cas en 2024, soit 15,8 % des cancers chez les hommes. Ce classement national ne doit pas être confondu avec celui du monde entier.

Un premier rang libanais, un deuxième rang mondial

Dans le tableau masculin libanais, la prostate précède la vessie et le poumon. Tous sexes confondus, elle représente 8 % des nouveaux cas et arrive au cinquième rang. Le même diagnostic change donc de place selon la population de référence : parler du « premier cancer au Liban » sans préciser qu’il s’agit des hommes serait trompeur.

À l’échelle mondiale, le CIRC présente la prostate comme le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes, et le quatrième tous sexes confondus. Il estime à plus de 1,5 million les nouveaux cas et à près de 420 000 les décès en 2024. Ces données internationales ne constituent pas un bilan libanais.

Mesurer les diagnostics sans confondre les indicateurs

Les nouveaux cas décrivent l’incidence d’une maladie sur une période. Ils ne correspondent ni à l’ensemble des personnes vivant avec cette maladie ni au nombre de décès. La fiche GLOBOCAN fournit des estimations construites à partir de sources nationales et de méthodes statistiques ; elle ne doit pas être présentée comme le décompte brut de tous les dossiers hospitaliers de 2024.

Ces distinctions comptent pendant les campagnes de sensibilisation à la santé masculine. Une hausse des diagnostics peut avoir plusieurs explications, dont l’évolution du recours aux examens. Une photographie statistique d’une année ne suffit pas à établir une augmentation chez les jeunes, ni à démontrer une cause particulière au Liban.

Le défi du surdiagnostic

Le CIRC souligne aussi le risque de diagnostiquer des tumeurs qui n’auraient provoqué ni symptômes ni décès durant la vie du patient. C’est le surdiagnostic, qui peut entraîner des traitements inutiles. Ses travaux examinent des stratégies associant dosage du PSA, appréciation du risque et examens guidés par l’imagerie, afin de limiter ces conséquences. Il ne s’agit pas d’une consigne de dépistage identique pour tous.

Le poids de ce cancer justifie une information précise sur la maladie, mais aucun classement national ne remplace une évaluation individuelle. Entre le nombre de diagnostics, leur gravité et les décisions de prise en charge, les indicateurs répondent à des questions distinctes.

Laboratoire NIH, 27 janvier 2005. Illustration générale : ni établissement libanais ni scène de dépistage. Diane A. Reid / NCI, domaine public.

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