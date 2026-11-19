Le Parlement danois a approuvé l’accord de défense du Groenland avec les États-Unis, par 109 voix sans opposition. Après le vote groenlandais du 3 novembre, une notification officielle doit achever la ratification. Le texte complète le cadre de 1951, sans permettre de conclure à une entrée en vigueur déjà effective.

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Le Parlement danois a approuvé jeudi 19 novembre 2026 l’accord de défense conclu avec le Groenland et les États-Unis. Le texte a recueilli 109 voix pour, sans opposition ni abstention. Ce vote lève l’obstacle parlementaire danois, mais ne prouve pas à lui seul que l’accord est déjà entré en vigueur.

Le gouvernement peut désormais notifier officiellement à Washington que les deux parlements concernés ont donné leur consentement. Le communiqué du Folketing présente cette notification comme l’étape qui achèvera la ratification et rendra l’accord juridiquement contraignant. Il n’annonce pas son envoi.

Groenland : deux votes avant la notification

L’Inatsisartut, le Parlement groenlandais, avait approuvé l’accord le 3 novembre. Le consentement danois intervient donc après celui du territoire concerné. À Copenhague, la procédure répond à l’article 19 de la Constitution danoise, rappelle le Parlement.

Le gouvernement avait conclu l’accord à New York le 22 septembre. Le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a ensuite présenté la résolution B 36 au Folketing le 22 octobre. Une première lecture a eu lieu le 12 novembre, suivie d’un rapport de commission le 17. Le vote du 19 novembre correspond à la deuxième et dernière lecture.

Un complément au cadre de défense de 1951

Le nouvel accord modifie et complète celui qui organise la défense du Groenland depuis 1951. Le résumé officiel de la résolution l’inscrit dans la coopération de l’OTAN. Il encadre l’accès militaire américain au territoire et permet de prévoir de nouvelles zones de défense. Il comprend également des dispositions relatives à l’environnement et aux investissements étrangers.

Il faut distinguer ces possibilités juridiques d’un déploiement effectif. Le vote parlementaire ne constitue pas, en lui-même, l’annonce de travaux achevés ou de nouvelles installations opérationnelles. L’étape confirmée ce jeudi est l’autorisation donnée au gouvernement danois de conclure ce processus.

Selon le Parlement danois, le président américain disposait de l’autorité nécessaire pour conclure l’accord sans approbation ultérieure du Congrès. La formalité encore décrite par le communiqué du 19 novembre est donc la notification danoise aux États-Unis.

Photo : Nuuk, le 18 juin 2025, près de la cathédrale. Archive illustrative, sans lien avec une installation militaire ou le vote du jour. Quintin Soloviev, Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Photo entière redimensionnée ; habillage éditorial Libnanews ajouté.

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