Avichay Adraee juge que diffuser les images de l’école publique de Debel était une erreur. La séquence a été publiée le 22 novembre, plusieurs semaines après la visite selon les autorités libanaises. Au Liban, le gouvernement et la municipalité contestent aussi les conditions de l’entrée dans l’établissement et du tournage.

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Avichay Adraee, ancien porte-parole arabophone de l’armée israélienne, a jugé mardi 24 novembre que diffuser les images tournées à l’école publique de Debel, au Liban-Sud, avait été une très mauvaise décision. Sa réaction porte sur la publication. Les autorités libanaises avaient déjà condamné l’entrée de militaires dans l’école et l’utilisation des images d’élèves.

Adraee critique la décision de diffuser les images

Dans un message en arabe publié mardi sur son compte personnel sur X, Adraee revient sur un entretien à la chaîne israélienne 12. Il dit avoir désapprouvé la décision de rendre les images publiques, en invoquant le moment et le lieu ainsi que les personnes impliquées. Il présente cette erreur comme non intentionnelle.

Cette prise de position n’est pas un communiqué de l’armée israélienne. Adraee ne se prononce pas dans ce passage sur les conditions d’entrée dans l’établissement ou de tournage. Ella Waweya, qui lui a succédé comme porte-parole arabophone de l’armée, a partagé la séquence dimanche 22 novembre, jour de l’Indépendance du Liban. Ce jour est celui de la diffusion, pas celui de la visite.

Au Liban, la controverse porte aussi sur l’entrée dans l’école

Le 22 novembre, le premier ministre Nawaf Salam a condamné l’entrée dans l’école et l’instrumentalisation des élèves dans une communication militaire. Il les a présentées comme une atteinte à la protection des écoles et aux droits des enfants.

La ministre de l’Éducation, Rima Karamé, a déclaré que son ministère n’avait pas été informé de la visite. Son ministère situe le tournage à plus d’un mois avant la diffusion et a annoncé des suites auprès des autorités compétentes, sans préciser de procédure ni de calendrier.

La municipalité de Debel a de son côté indiqué que la visite avait eu lieu environ un mois auparavant, sans coordination préalable avec la direction de l’école. Elle a aussi précisé que ni l’établissement, ni les élèves, ni les habitants n’avaient décidé de la diffusion ou de son calendrier. La municipalité récuse les accusations visant les élèves, les enseignants et les habitants, et souligne que rester dans le village ne signifie pas accepter l’occupation. La date exacte de la visite et les conditions dans lesquelles les images ont été prises n’ont pas été établies publiquement.

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