Le ministère de l’Intérieur de Gaza annonce la mort de Naïm Abou Nahl. Benyamin Netanyahou et Israël Katz confirment que l’armée israélienne l’a tué.

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Le ministère de l’Intérieur de Gaza a annoncé mardi 24 novembre la mort de Naïm Mohammed Abou Nahl, directeur général de la sécurité intérieure dans l’enclave. Il attribue sa mort à une frappe israélienne dans l’ouest de la ville de Gaza. Benyamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, ont ensuite confirmé que l’armée israélienne avait tué Abou Nahl.

Deux annonces qui nomment le même responsable

Le ministère de Gaza indique qu’Abou Nahl avait 50 ans et portait le grade de brigadier. Il ne précise pas l’heure exacte de sa mort. Dans une première communication, l’armée israélienne et le Shin Bet avaient dit avoir visé un responsable du Hamas sans le nommer. Le communiqué conjoint de Netanyahou et Katz, reproduit par plusieurs médias israéliens, identifie ensuite Abou Nahl comme le chef du service de sécurité intérieure du Hamas et revendique l’opération.

Un épisode distinct des frappes recensées le matin

La mort annoncée par le ministère concerne une frappe dans la ville de Gaza. Le relevé publié plus tôt par l’agence palestinienne WAFA portait sur deux frappes dans d’autres secteurs, à Wadi Gaza et à Al-Mawasi, et sur un décès après des blessures subies auparavant à Jabaliya. Leurs bilans n’ont pas le même périmètre.

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