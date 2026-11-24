Après Antalya, le Liban dispose de priorités climatiques, mais pas d’une enveloppe nouvelle. Son plan national doit se traduire en propositions instruites par les fonds. Deux projets liés à l’eau montrent la différence entre un concept avalisé, une subvention régionale approuvée et un transfert de fonds dans les registres officiels.

Lire l'article Stop

La COP31 s’est achevée le 22 novembre à Antalya sans accord sur le texte général de la présidence. Les décisions techniques sur l’adaptation, elles, ont avancé. Pour le Liban, la question est de savoir comment transformer les priorités déjà définies par son plan national, notamment dans l’eau et l’agriculture, en projets que les fonds internationaux peuvent examiner. Les décisions d’Antalya n’annoncent pas d’attribution nationale.

Ce qui a avancé à Antalya

Dans son bilan du 23 novembre, le secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques distingue le texte général resté sans accord et les décisions sectorielles. Les parties ont notamment avancé sur les modalités d’emploi des 59 indicateurs d’adaptation issus de Belém. Elles ont créé un cadre de partage des retours d’expérience des pays qui les testent volontairement et un groupe de travail chargé d’en préciser les méthodes. Elles ont aussi poursuivi le programme de travail sur la finance climatique et la transition du Fonds pour l’adaptation vers un service exclusif de l’Accord de Paris.

Les indicateurs servent à mesurer les progrès et à mettre en évidence les besoins. Un projet d’irrigation, par exemple, n’établit pas sa contribution à l’adaptation en comptant seulement les installations posées : le dossier peut aussi mesurer le service rendu pendant une période sèche, puis suivre si l’entretien permet de maintenir ce résultat. Un tel indicateur n’est ni un nouveau guichet ni une promesse de décaissement.

Des priorités libanaises déjà définies

Le ministère libanais de l’Environnement a publié un Plan national d’adaptation pour 2025–2035. Pour la première période, 2026–2028, il prévoit notamment des évaluations de risques pour l’eau, l’agriculture, la biodiversité et la santé, des outils d’alerte et de mise en commun des données, ainsi que des projets pilotes dans les zones les plus exposées. Il confie la coordination au ministère de l’Environnement, avec les ministères sectoriels et les collectivités.

Ce cadre national n’est pas un budget. Pour passer de la priorité à un dossier, il faut expliquer quel aléa menace le service, quelles personnes bénéficieront des travaux, qui prendra en charge l’exploitation et comment l’effet sera mesuré. Par exemple, une collecte d’eau de pluie et une remise en état d’un réseau peuvent toutes deux être utiles. Leur justification au titre de l’adaptation dépend du risque climatique documenté et du service que chaque solution permet de préserver.

Deux guichets, des décisions à distinguer

Le Fonds vert pour le climat publie un programme-pays libanais. Le document répertorie des projets que le pays souhaite développer : il ne vaut pas décision d’investissement. Selon les règles du Fonds, une entité accréditée présente la demande de financement, avec une lettre de non-objection de l’autorité nationale désignée. Cet appui confirme notamment la cohérence avec les priorités nationales ; il ne se substitue pas à l’instruction ni à la décision du Fonds.

Le registre du Fonds pour l’adaptation montre la différence entre les étapes. Le programme d’ONU-Habitat sur la résilience des services d’eau en Jordanie et au Liban porte une décision d’approbation de 2021. Les quelque 14 millions de dollars affichés sont la subvention régionale, non une somme attribuée au seul Liban et encore moins un engagement d’Antalya. Pour un autre dossier, consacré aux solutions fondées sur la nature pour l’eau dans le nord du Liban, la fiche du Fonds indique seulement un concept avalisé, avec un montant de projet de 2,14 millions de dollars. Ce statut ne prouve ni l’approbation du financement final ni le versement du montant.

Le prochain jalon à surveiller se trouve donc dans les registres des fonds et non dans le seul bilan de la COP : une proposition complète, une décision de financement ou un transfert identifié. Sans l’un de ces actes, ni les besoins recensés par Beyrouth ni les progrès adoptés à Antalya ne peuvent être transformés en enveloppe pour le Liban.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews