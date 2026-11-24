La demande du 17 novembre 2026 porte sur 50,1 milliards de dollars, dont 10,1 milliards pour la modernisation du contrôle aérien et 40 milliards pour des infrastructures. Les remplacements annoncés par la FAA progressent, mais l’audit du GAO distingue déploiement, coût complet et coordination. Ces documents ne constituent ni un vote budgétaire ni une expertise de la panne de novembre.

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Moderniser le contrôle aérien américain ne consiste pas seulement à remplacer des câbles. Il faut aussi coordonner des milliers de chantiers, prévoir leur entretien et distinguer les équipements des bâtiments. La demande de 50,1 milliards de dollars adressée au Congrès le 17 novembre 2026 illustre cette diversité : seule une partie de l’enveloppe proposée porte sur les systèmes informatiques et opérationnels.

Une demande de financement, pas un budget adopté

La lettre signée par les responsables des Transports, du budget fédéral et de la Federal Aviation Administration (FAA) répartit la demande en cinq blocs. Elle réserve 10,1 milliards à la modernisation du contrôle aérien. Les 40 milliards restants se partagent à égalité entre infrastructures aéroportuaires, programme de terminaux, centres de contrôle en route et tours de contrôle.

Dans le premier bloc, 7,2 milliards doivent financer une plateforme commune d’automatisation et des postes de travail pour les contrôleurs. Deux milliards concernent l’informatique en nuage et les télécommunications, 600 millions la gestion stratégique des flux et 300 millions la consolidation d’installations de contrôle terminal. L’ensemble ne se résume donc pas à l’achat de nouveaux radars.

Le document prévoit notamment jusqu’à cinq nouveaux centres consolidés de contrôle en route et des interventions sur jusqu’à 140 tours appartenant à la FAA. Ces objectifs restent attachés à une demande de crédits. La lettre ne prouve ni leur adoption par le Congrès ni le lancement de chaque chantier.

Des remplacements déjà annoncés

Le renouvellement des équipements n’attend pas cette nouvelle enveloppe. Dans son communiqué du 5 novembre, la FAA annonçait avoir remplacé 69 % des liaisons en cuivre, installé des dispositifs de surveillance au sol dans 143 tours, fait passer 26 tours aux fiches de vol électroniques et installé 226 commutateurs vocaux utilisant le protocole Internet. Ce sont des indicateurs déclarés par l’agence à cette date, pas une mesure indépendante de la fiabilité de l’ensemble du réseau.

L’agence présentait également le déploiement d’un système unifié d’affichage des informations opérationnelles. Il doit remplacer quatre systèmes remontant aux années 1980, dont certains reposaient sur des disquettes. Les cinq premières installations annoncées concernent les aéroports d’Atlantic City, Nashville et Greater Rochester, ainsi que les centres de traitement des données d’Atlanta et Salt Lake City. La cible est de 435 sites d’ici à la fin de 2028.

Ces écrans regroupent notamment alertes, informations météorologiques et avis utiles aux contrôleurs. Leur installation ne signifie pas que toutes les composantes du contrôle aérien ont été remplacées. Communications, surveillance, affichage et gestion des flux restent des fonctions différentes.

Le coût d’achat ne suffit pas

Un audit du Government Accountability Office (GAO), publié le 14 septembre 2026, examinait déjà le programme de modernisation. Il distingue les 12,5 milliards votés en juillet 2025 de la part destinée aux systèmes, environ 9 milliards. Les dépenses de construction des installations ne faisaient pas partie de son examen.

Le rapport reconnaît des avancées. Au relevé de mai 2026, la FAA déclarait avoir remplacé 2 560 des 5 170 anciennes liaisons en cuivre. Ce point de mesure antérieur ne doit pas être présenté comme l’avancement de novembre. Les auditeurs précisent aussi qu’ils n’ont pas pu établir complètement la fiabilité des données du tableau de suivi, faute de visibilité sur les systèmes qui l’alimentaient ; ils les jugeaient néanmoins suffisantes pour décrire approximativement l’état du programme.

Leur critique porte surtout sur l’estimation du coût complet. L’évaluation de 10,6 milliards pour les systèmes de la première phase ne couvrait pas tous les coûts administratifs ni l’essentiel de l’exploitation et de la maintenance après les premières années. Elle n’intégrait pas non plus la seconde phase. Acheter un équipement et financer son fonctionnement pendant toute sa durée de vie sont deux engagements distincts.

Des milliers de calendriers à coordonner

Autre difficulté relevée en mai : 11 389 calendriers de projets ne formaient pas encore un planning général reliant correctement les interventions. Plusieurs équipes pouvaient ainsi prévoir des visites successives sur un même site sans optimiser leurs dépendances. Dans le contrôle aérien, ce défaut de coordination peut peser sur des installations qui doivent continuer à fonctionner pendant leur transformation.

L’administration a partiellement accepté les deux recommandations du GAO. Elle affirme disposer d’estimations actualisées et de calendriers détaillés, et travailler avec son intégrateur à un outil utilisant l’intelligence artificielle pour mieux coordonner les opérations. Le GAO maintient que les éléments examinés ne démontraient pas encore un coût complet fiable ni un calendrier véritablement intégré. Ce désaccord porte sur les preuves et les méthodes de pilotage, pas sur la nécessité de moderniser.

La lettre du 17 novembre invoque la perturbation nationale de la semaine précédente pour demander une accélération financière. Cela ne transforme pas l’audit de septembre en expertise technique de cette panne : il lui est antérieur et n’en établit pas la cause. Pour juger la suite du programme, les indicateurs utiles seront les crédits effectivement adoptés, les équipements mis en service, les coûts d’entretien et la coordination des travaux. Aucun de ces éléments ne se déduit du seul montant demandé.

Illustration : photographie d’archives de l’aéroport JFK, publiée dans la médiathèque Libnanews en septembre 2019 ; date de prise de vue non renseignée. Elle ne montre ni la panne de novembre 2026 ni les nouveaux équipements décrits. Crédit : Pixabay / archives Libnanews.

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