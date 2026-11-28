Après la reprise des cours, une délégation de l’école publique de Zawtar-Ouest a présenté ses besoins à Joseph Aoun, sans annonce de budget ou de travaux.

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Une délégation de l’école publique Imam Moussa Sadr de Zawtar al-Gharbiyé a été reçue le 27 novembre par Joseph Aoun. Les représentants de l’établissement ont demandé à la présidence de soutenir la poursuite des cours dans le village. Le président s’est engagé à travailler sur les besoins de l’école, sans annoncer de financement ou de calendrier de travaux.

La délégation réunissait la direction, des enseignants, des membres du personnel et des élèves. Elle a présenté les difficultés de faire fonctionner l’établissement dans une commune du Sud touchée par les bombardements israéliens. Le compte rendu de la rencontre rapporte trois préoccupations exprimées par les représentants de l’école : la continuité des cours, la sécurité des habitants et le retour de l’État sur l’ensemble du territoire. Il ne détaille pas les dépenses demandées pour remettre l’école en état.

Une demande de soutien à l’école, pas une annonce de réouverture

L’UNESCO avait documenté le 25 novembre une reprise des cours à Zawtar avec 74 élèves, contre 304 avant la guerre. Le premier chiffre décrit les enfants accueillis au moment du relevé ; il ne donne ni le taux d’assiduité, ni le nombre d’élèves partis dans un autre établissement. L’audience de Baabda intervient après cette reprise. Elle n’annonce donc pas l’ouverture de l’école : elle porte sur les conditions pour continuer à y enseigner.

À l’issue de l’entretien, Joseph Aoun a affirmé que l’État devait assurer aux habitants du Sud la sécurité, l’accès aux soins, le logement et l’instruction de leurs enfants. Il a dit vouloir agir pour répondre aux besoins de l’établissement. Le compte rendu ne mentionne ni enveloppe attribuée à l’école ni date de remise en service de salles supplémentaires. Une décision du ministère de l’Éducation, un marché de travaux ou un relevé plus récent des inscriptions permettrait de mesurer la suite donnée à cette demande.

Les deux Zawtar ne se trouvent pas dans la même situation

La délégation venait de Zawtar al-Gharbiyé, le village occidental, et a également transmis les salutations d’habitants de Zawtar al-Charkiyé, le village oriental. Dans son communiqué du 21 juillet, l’armée libanaise distinguait déjà les deux communes : elle avait annoncé son déploiement dans la première et précisé qu’elle n’était pas entrée dans la seconde. Cette déclaration renseigne sur la situation à cette date. L’audience du 27 novembre ne constitue ni une consigne de déplacement ni une autorisation de retour pour la localité orientale.

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