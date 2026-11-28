L’Union européenne applique Euro 7 aux nouveaux types de voitures et d’utilitaires légers à partir du 29 novembre 2026. Les modèles déjà homologués disposent, en règle générale, d’un an de plus. La norme encadre aussi les particules de freinage et fixe des seuils de durabilité pour les batteries de traction.

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L’Union européenne applique Euro 7 aux nouveaux types de voitures et d’utilitaires légers à partir du 29 novembre 2026. Les modèles déjà homologués disposent, en règle générale, d’un an de plus. La norme encadre aussi les particules de freinage et fixe des seuils de durabilité pour les batteries de traction.

À partir du dimanche 29 novembre, les autorités chargées de l’homologation dans l’Union européenne devront refuser les nouveaux types de voitures particulières et d’utilitaires légers qui ne satisfont pas à la norme Euro 7. La première échéance concerne les constructeurs qui soumettent un type de véhicule à la réception. Elle ne correspond pas à un changement immédiat pour tous les véhicules neufs en concession.

Deux échéances, séparées par un an

La réception par type valide les caractéristiques d’un modèle ou d’une famille de véhicules avant leur commercialisation. Elle se distingue de l’immatriculation d’un exemplaire précis. C’est cette différence qui explique le calendrier à deux dates prévu par le règlement européen 2024/1257.

Le 29 novembre 2026, la règle s’applique aux nouvelles homologations des voitures particulières (catégorie M1) et des utilitaires légers (N1). Pour les véhicules neufs de ces catégories dont le type a déjà été homologué, le jalon général est le 29 novembre 2027. À compter de cette seconde date, les autorités ne pourront plus accepter les certificats de conformité des véhicules neufs non conformes aux fins de leur immatriculation. Le règlement prévoit également l’interdiction de leur vente ou de leur mise en service, sous réserve des exceptions prévues par le texte.

Un véhicule déjà immatriculé ne doit pas passer une nouvelle homologation au 29 novembre 2026. La norme européenne ne signifie pas non plus que les véhicules d’occasion deviennent invendables à cette date. Les règles de circulation qui peuvent s’appliquer dans certaines villes relèvent d’autres dispositifs.

Le freinage entre dans le périmètre de l’homologation

Euro 7 ne s’arrête pas à ce qui sort du pot d’échappement. Le règlement fixe aussi des plafonds d’émissions de particules dues au freinage, mesurés sur un cycle d’essai. Ces limites varient, notamment selon la catégorie du véhicule et sa motorisation. Les voitures électriques sont donc concernées même si elles n’émettent pas de gaz d’échappement en roulant.

Le texte encadre également l’abrasion des pneumatiques. Cette mesure suit des dispositions propres aux catégories de pneus et aux méthodes d’essai. La date applicable aux nouvelles voitures ne signifie pas que toutes les nouvelles limites d’usure des pneus s’appliquent indistinctement le même jour.

Des seuils de durabilité pour les batteries

Pour les voitures électriques et hybrides rechargeables, l’annexe II fixe à 80 % le niveau minimal d’énergie que la batterie doit pouvoir fournir jusqu’à cinq ans ou 100 000 kilomètres, selon la première échéance atteinte. Le seuil passe à 72 % sur la période suivante, jusqu’à huit ans ou 160 000 kilomètres. Ces valeurs portent sur l’énergie de la batterie et non sur le nombre de kilomètres qu’un conducteur pourra parcourir à chaque recharge. L’autonomie réelle dépend aussi de la température, de la vitesse et de l’usage du véhicule. Les utilitaires légers ont leurs propres seuils.

Ces exigences relèvent de l’homologation. Elles ne se substituent pas aux conditions de garantie commerciale du constructeur. Le règlement prévoit également un passeport environnemental numérique. Il renseigne notamment la consommation, les émissions et, lorsqu’elle est pertinente, la durabilité de la batterie.

Les poids lourds et les bus suivent un autre calendrier

Pour les nouveaux types de camions lourds, de bus et d’autocars visés par le règlement, la première échéance générale est le 29 mai 2028. Le 29 novembre 2026 ouvre donc le calendrier pour les voitures et les utilitaires légers, sans déclencher d’obligation équivalente le même jour pour tous les véhicules routiers.

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