Le service météorologique libanais prévoit des pluies parfois fortes et des orages dès l’aube dimanche 29 novembre, avec un risque de crues rapides sur certaines routes. Le brouillard devrait réduire la visibilité en altitude. Une seconde dépression est attendue mardi soir, avec de la neige sur les plus hauts reliefs.

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Les pluies pourraient s’intensifier dès l’aube du dimanche 29 novembre au Liban. Dans son bulletin du samedi 28, le service météorologique de l’aviation civile prévoit des averses parfois fortes, des orages et des rafales. Il signale un risque de crues rapides sur certaines routes, sans les nommer, et n’exclut pas des chutes de grêle.

Dimanche, mauvaise visibilité en montagne

La perturbation arrive du sud-ouest de la Grèce et s’accompagne d’un air plus frais. Le bulletin prévoit dimanche entre 14 et 22 °C à Beyrouth, entre 11 et 21 °C à Tripoli et entre 9 et 16 °C à Qartaba. En altitude, le brouillard pourra être dense. La météo s’attend à ce que les pluies perdent en intensité au cours de la nuit de dimanche à lundi.

L’avis météorologique concerne un risque de montée rapide des eaux, pas une liste d’axes déjà fermés. À Beyrouth, les restrictions annoncées séparément par les Forces de sécurité intérieure pour le marathon du dimanche sont liées à la course et non à la météo. Le départ du marathon est annoncé à 6 h 30, à un horaire où le bulletin prévoit déjà des averses possibles.

Une seconde dépression mardi soir

Des éclaircies sont possibles lundi 30 novembre entre les averses. Les pluies devraient reprendre de la vigueur dans la nuit, avec des orages et une mer plus agitée. Mardi 1er décembre, une seconde dépression venue de l’ouest de la Turquie devrait accentuer le refroidissement à partir du soir. Le service météorologique prévoit de la neige vers 2 300 mètres, susceptible de descendre vers 2 000 mètres dans la nuit suivante.

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