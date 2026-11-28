Dans The Body, Sara Boustany joue Elise Zakaria. La série de Quinn Shephard arrive en tête du classement des séries anglophones de Netflix.

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Sara Boustany incarne Elise Zakaria, l’une des deux capitaines d’une équipe de danse au cœur de The Body. Mise en ligne le 11 novembre, la série de Quinn Shephard s’est hissée en tête du classement mondial des séries anglophones de Netflix pour la semaine du 16 au 22 novembre, avec 9,5 millions de vues selon la plateforme.

Elise Zakaria, l’une des deux capitaines des Lions

Dans un lycée catholique américain au début des années 2000, Elise dirige l’équipe de danse des Lions avec Anya Butler, interprétée par Kristina Bogic. Lorsqu’un rituel d’initiation organisé pour accueillir Grace Franklin, jouée par Sofia Wylie, tourne mal, les visions des lycéennes bouleversent la petite ville. Les huit épisodes suivent les conséquences de cette nuit sur le groupe et ses relations avec les adultes.

Le personnage d’Elise ne se limite pas à l’équipe de danse. Le générique crédite aussi Christine Solomon dans le rôle de Salma, sa mère. Les scènes familiales donnent à Elise une vie en dehors des Lions, dans une série où l’amitié, le désir et la loyauté entre les danseuses occupent autant de place que le surnaturel.

Voir l’affiche officielle de The Body sur Netflix.

Un parcours entre le Liban et les États-Unis

Boustany a raconté être retournée au Liban pendant ses années de lycée, au moment où le mouvement de contestation de 2019 a éclaté. Elle avait déjà joué à la télévision américaine, notamment dans Pen15, avant ce premier rôle principal dans une série. Dans les entretiens donnés à l’occasion de la sortie, elle revient sur la relation entre Elise et Anya et sur le travail de groupe avec les autres interprètes des Lions.

De la troisième à la première place en une semaine

Netflix a compté 5,1 millions de vues du 9 au 15 novembre, une période qui ne comprend que les cinq premiers jours de disponibilité, puis 9,5 millions du 16 au 22 novembre. La plateforme calcule ses vues en divisant le nombre d’heures regardées par la durée de la saison. Ces chiffres ne représentent donc pas un décompte de personnes différentes ni le nombre de spectateurs ayant regardé les huit épisodes en entier.

Bande-annonce officielle en français, publiée par Netflix France.

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