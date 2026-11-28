Le roi Philippe effectuera une visite au Liban les 4 et 5 décembre 2026. Invité par Joseph Aoun, il rencontrera les dirigeants libanais à Beyrouth, puis se rendra à Tibnine, où des militaires belges ont servi au sein de la FINUL. Son déplacement se poursuivra en Jordanie jusqu’au 7 décembre.

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Le roi Philippe est attendu au Liban les 4 et 5 décembre, à l’invitation du président Joseph Aoun. Après des entretiens à Beyrouth, le souverain belge doit se rendre à Tibnine, où des soldats belges ont servi sous le drapeau des Nations unies. Il poursuivra ensuite son déplacement en Jordanie.

À Beyrouth, trois entretiens avec les autorités libanaises

Le Palais royal belge a annoncé vendredi 20 novembre une visite officielle de deux jours au Liban, première étape d’un déplacement régional prévu du 4 au 7 décembre. Philippe sera accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot. À Beyrouth, il doit rencontrer le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président de la Chambre, Nabih Berri.

Le Palais place le déplacement sous le signe du respect du droit international humanitaire. Son annonce fixe les étapes du voyage, mais ne détaille pas le contenu des entretiens à Beyrouth et ne fait état d’aucun nouvel engagement belge au Liban.

À Tibnine, le souvenir du contingent belge de la FINUL

La visite de Tibnine rappelle un volet concret de la présence belge au Liban-Sud. De 2006 à 2014, des militaires belges ont été déployés dans le secteur dans le cadre de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Leurs missions comprenaient du déminage, des soins médicaux et un appui à la reconstruction pour les habitants, rappelle le Palais royal.

Le programme du Palais prévoit une rencontre avec les autorités locales, la visite d’un hôpital soutenu par la Belgique et un hommage aux quatre militaires belges morts pendant leur déploiement au sein de la FINUL. Ces étapes sont annoncées pour la visite à Tibnine, sans horaire public dans le programme consulté.

Cette étape intervient à quelques semaines d’une échéance pour le Sud. La résolution 2790 du Conseil de sécurité fixe la fin du mandat de la FINUL au 31 décembre 2026. Le retrait de ses effectifs doit ensuite se dérouler au cours de 2027. Pour les communes du Sud, la fin du mandat soulève la question de la continuité de l’appui aux services locaux et de l’accès humanitaire, deux domaines où la mission dit poursuivre son travail jusqu’à la fin de l’année.

Une conférence sur les règles de la guerre en Jordanie

Le déplacement se poursuivra en Jordanie, où le roi Abdallah II accueillera le 7 décembre une conférence internationale sur le respect du droit humanitaire. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, cette rencontre doit donner une suite politique aux travaux menés par les États sur l’application des règles de la guerre, notamment la protection des civils. En marge de la conférence, le Palais annonce aussi une visite au camp de réfugiés syriens de Zaatari, administré conjointement par les autorités jordaniennes et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

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