À Baalbek, de jeunes participants à une campagne de la fondation Maharat ont adressé des demandes d’information à des municipalités de la région. L’expérience, présentée fin octobre, montre comment faire une démarche encore peu connue. Les réponses des administrations n’ont pas été publiées dans le bilan du forum de Beyrouth.

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À Baalbek, de jeunes participants à une campagne de la fondation Maharat ont adressé des demandes d’information à des municipalités de la région. L’expérience, présentée fin octobre, montre comment faire une démarche encore peu connue. Les réponses des administrations n’ont pas été publiées dans le bilan du forum de Beyrouth.

À Baalbek, la campagne se prolonge au guichet

Pour les jeunes qui ont monté la campagne « It’s Not a Secret » à Baalbek, le point de départ était simple : qui sait qu’il est possible de demander à une municipalité un document qu’elle détient ? Selon le bilan de la fondation Maharat publié le 5 novembre, le groupe a interrogé des habitants et des agents publics sur le droit d’accès à l’information. Il en a tiré une campagne de sensibilisation et des séances de formation, avant de déposer des demandes auprès de municipalités de la région.

C’est ce dernier geste qui distingue l’initiative d’une campagne limitée aux réseaux sociaux. Le groupe ne s’est pas contenté d’expliquer qu’un droit existe : il a engagé la démarche auprès des administrations concernées. Maharat rapporte environ 70 000 vues de ses contenus en trois semaines. Ce chiffre mesure leur circulation, pas le nombre de personnes distinctes qui ont appris à déposer une demande, ni celui des documents obtenus. Le bilan n’indique ni combien de demandes ont été déposées, ni si les municipalités y ont répondu.

Demander un document, pas une justification

La loi libanaise n° 28 de 2017, modifiée en 2021, permet à une personne ou à une organisation de demander des informations que détient une administration. Les municipalités et les unions de municipalités font partie des organismes concernés. Le demandeur n’a pas à expliquer ce qu’il compte faire du document. Cela ne signifie pas que tous les documents sont communicables : les renseignements relevant de la vie privée, par exemple, font partie des exceptions prévues.

Une demande peut porter sur la copie d’un document précis plutôt que sur une question générale. Par exemple, un habitant qui souhaite connaître ce que sa municipalité a prévu pour l’entretien d’un jardin public peut indiquer la décision ou le contrat qu’il cherche, la période concernée et le moyen par lequel il souhaite y accéder. Cet exemple illustre la démarche ; le bilan de Maharat ne précise pas l’objet des demandes du groupe de Baalbek.

La Commission nationale de lutte contre la corruption propose un formulaire pour préciser les documents recherchés et le mode de consultation souhaité. La demande se présente d’abord à l’administration qui détient le document. Conserver une copie datée aide à garder la trace de la démarche. La commission propose également un formulaire de plainte en cas de refus d’accès : il ne remplace pas la demande initiale.

Cinq expériences, des résultats à suivre

Le groupe de Baalbek a présenté son travail lors d’un forum organisé le 24 octobre à Beyrouth. Maharat y a réuni cinq équipes venues de Beyrouth et du Mont-Liban, de Baalbek, de l’Akkar, de Saïda et de Tripoli. Dans l’Akkar, un autre groupe a travaillé sur la vérification des rumeurs qui circulent sur WhatsApp. L’équipe de Beyrouth et du Mont-Liban s’est penchée sur les marchés publics. Chaque groupe est parti d’un problème rencontré dans sa région, plutôt que de reproduire la même campagne.

À Baalbek, la suite se jugera sur un résultat plus concret que les chiffres d’audience : savoir si les administrations ont répondu et, lorsqu’elles l’ont fait, quels documents elles ont rendus accessibles. Pour l’instant, ce que l’initiative a rendu visible est la première étape : des jeunes ont demandé des documents en leur nom à des municipalités de leur région.

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