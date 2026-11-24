Georgina Rizk devient Miss Univers le 24 juillet 1971 à Miami Beach. Le film du concours montre la remise de la couronne par Marisol Malaret. Au Liban, les photographes couvrent son retour et des rencontres officielles suivent. En 1974, quatre timbres donnent à cette victoire un autre support de diffusion. Leurs motifs ne sont pas une reprise du couronnement filmé en Floride. Ils montrent comment l’image du mannequin beyrouthin a pris une place dans l’iconographie postale libanaise.

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Le 24 juillet 1971, Georgina Rizk remporte le concours de Miss Univers à Miami Beach. À 18 ans, le mannequin beyrouthin devient la première Libanaise à obtenir le titre. La victoire se joue devant les caméras américaines. Sa réception au Liban laisse d’autres traces : un retour couvert par les photographes, des rendez-vous officiels et, en 1974, une série de timbres.

Georgina Rizk, de Beyrouth à Miss Univers

Le concours se déroule au Miami Beach Auditorium, une salle qui accueille alors de grandes émissions de télévision. Dans l’archive filmée de l’élection, la Porto-Ricaine Marisol Malaret, lauréate en 1970, remet sa couronne à Georgina Rizk. La date du 24 juillet est celle que donne l’organisateur pour la cérémonie en Floride. Elle permet de distinguer le moment du sacre de celui où la nouvelle arrive dans les rédactions libanaises.

La victoire ne se résume pas au passage devant le jury. Quatre jours après le concours, une archive télévisée situe déjà Georgina Rizk à New York, où elle répond à des questions en tant que Miss Univers. À Miami Beach, les caméras montrent une candidate au moment où elle gagne. À New York, elles suivent une lauréate à qui l’on demande aussi de parler du pays qu’elle vient de représenter.

À Beyrouth, un retour suivi par les photographes

Le photographe Harry Koundakjian raconte, dans un témoignage publié en 2004, avoir couvert au Liban le retour de Georgina Rizk après le concours. Son récit, écrit plus de trente ans après les faits, n’établit ni le jour exact de l’arrivée ni la taille de la foule. Il atteste en revanche que le retour a fait l’objet d’une commande de photographies, indépendamment des images du concours aux États-Unis.

Un reportage publié au printemps 1972 décrit ensuite des cortèges, des rencontres avec la presse, des feux d’artifice et des rendez-vous officiels, dont une audience à la présidence. Ces traces éclairent deux formes d’accueil : des manifestations visibles organisées autour de son retour et l’attention des institutions libanaises. Elles ne disent pas ce que l’ensemble du pays pensait de la victoire.

Les timbres ne datent pas du concours

En 1974, le Liban consacre une série de quatre timbres-poste à Georgina Rizk. Les exemplaires conservés affichent des valeurs de 5, 20, 25 et 50 piastres. Deux motifs la montrent en tenue libanaise, les deux autres reposent sur un autre portrait. La série ne reprend donc pas simplement l’image du couronnement retransmis depuis Miami Beach.

Le millésime 1971 associé à la série désigne le titre remporté, pas son année d’émission. Entre le film du concours et ces quatre timbres, le portrait de Georgina Rizk change aussi de support : il ne s’agit plus de montrer les secondes du sacre, mais de faire circuler une image choisie au Liban.

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